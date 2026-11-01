राहुल गांधी की रैली से पहले CM फडणवीस का बड़ा आरोप, कहा- चीन के पैसों से अराजकता फैला रही कांग्रेस, ये संविधान चोर हैं

Thane News: महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार को बीजेपी-महायुति की ओर से 'लोकतंत्र बचाव' पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक साथ शामिल हुए। इस दौरान फडणवीस ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन INDIA पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर चीन से मदद लेने और उसके पैसों के जरिए देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई भाजपा (BJP) के खिलाफ नहीं बल्कि देश और संविधान के खिलाफ है।