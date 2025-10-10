Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

यात्री ध्यान दें…11, 12, 13, 14 अक्टूबर को स्पेशल ब्लॉक घोषित, 80 से ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ेगा असर

अधिकारियों का कहना है कि रेलवे की आधारभूत संरचना और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यह ब्लॉक जरूरी है। यात्रियों को इससे होने वाली असुविधा के लिए खेद जताते हुए रेलवे प्रशासन ने सहयोग की अपील की है।

6 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 10, 2025

central railway special block

रेल यात्री ध्यान दें! 11 से 14 अक्टूबर तक है स्पेशल ब्लॉक (Patrika Photo)

रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी और अहम खबर है। महाराष्ट्र के कर्जत यार्ड के पुनर्निर्माण और आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली के प्री नॉन-इंटरलॉकिंग काम के लिए मध्य रेलवे ने 11 अक्टूबर (शनिवार) से 14 अक्टूबर (मंगलवार) तक विशेष ट्रैफिक और पावर डे ब्लॉक घोषित किया है। इस दौरान खासकर मुंबई-पुणे रूट पर सफर करने वाले रेल यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। ब्लॉक के चलते कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कई ट्रेनें केवल पुणे तक ही चलेंगी और कुछ का मार्ग भी बदला गया है। इस ब्लॉक का प्रभाव मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ेगा। 11 से 14 अक्टूबर तक लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी।

कब-कब होगा ब्लॉक?

पलसधरी (सहित)-भिवपुरी-चोक (छोड़कर) सेक्शन

11 अक्टूबर (शनिवार) को 12.20 बजे से 12 अक्टूबर (रविवार) को 07.20 बजे तक

12 अक्टूबर (रविवार) को 07.20 बजे से 18.20 बजे तक

13 अक्टूबर (सोमवार) को 11.20 बजे से 14.20 बजे तक

14 अक्टूबर (मंगलवार) को 11.20 बजे से 14.20 बजे तक

इस ब्लॉक के कारण ये मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी प्रभावित

11 अक्टूबर (शनिवार)-

रद्द की जाने वाली ट्रेनें (यात्रा प्रारंभ तिथि 11 अक्टूबर)

12125/26 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी प्रगति एक्सप्रेस

12123/24 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी डेक्कन क्वीन

11008 पुणे-सीएसएमटी डेक्कन एक्सप्रेस

12128 पुणे-सीएसएमटी इंटरसिटी एक्सप्रेस

22106 पुणे-सीएसएमटी इंद्रायणी एक्सप्रेस

पुणे पर शॉर्ट टर्मिनेशन

11030 कोल्हापुर-सीएसएमटी कोयना एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभ तिथि 11 अक्टूबर)

11302 बेंगलुरु-सीएसएमटी उद्यान एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभ तिथि 10 अक्टूबर)

पुणे से शॉर्ट ओरिजिनेशन

11139 सीएसएमटी-होस्पेट सुपरफास्ट एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभ तिथि 11 अक्टूबर, पुणे से नियत प्रस्थान 01.10 बजे)

इन ट्रेनों का होगा डायवर्जन (मार्ग परिवर्तन)

17613 पनवेल-नांदेड़ एक्सप्रेस (11 अक्टूबर) - पनवेल-कल्याण-कर्जत मार्ग से

17318 दादर-हुब्बाली एक्सप्रेस (11 अक्टूबर) - ठाणे-दीवा-कल्याण-कर्जत मार्ग से

16339 सीएसएमटी-नागरकोइल एक्सप्रेस (11 अक्टूबर) - दीवा-पनवेल-रोहा-मडगांव-मंगलुरु-शोरनूर-एरणाकुलम-कोल्लम मार्ग से

12 अक्टूबर (रविवार)-

रद्द की जाने वाली ट्रेनें (यात्रा प्रारंभ तिथि 11 अक्टूबर)

17614 नांदेड़-पनवेल एक्सप्रेस

रद्द की जाने वाली ट्रेनें (यात्रा प्रारंभ तिथि 12 अक्टूबर)

12125/26 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी प्रगति एक्सप्रेस

12123/24 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी डेक्कन क्वीन

11009/10 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी सिंहगढ़ एक्सप्रेस

11011/12 सीएसएमटी-धुले-सीएसएमटी एक्सप्रेस

22225/26 सीएसएमटी-सोलापुर-सीएसएमटी वंदे भारत एक्सप्रेस

17613 पनवेल-नांदेड़ एक्सप्रेस

22105 सीएसएमटी-पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस

12127 सीएसएमटी-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस

11007 सीएसएमटी-पुणे डेक्कन एक्सप्रेस

पुणे स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेशन

18519 विशाखापट्टणम-एलटीटी एक्सप्रेस (10 अक्टूबर)

11140 होस्पेट-सीएसएमटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (11 अक्टूबर)

12116 सोलापुर-सीएसएमटी एक्सप्रेस (11 अक्टूबर)

लोनावला स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेशन

(यात्रा प्रारंभ तिथि 11 अक्टूबर)

17221 काकीनाडा पोर्ट-एलटीटी एक्सप्रेस

22731 हैदराबाद-सीएसएमटी एक्सप्रेस

पुणे स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेशन

12115 सीएसएमटी-सोलापुर एक्सप्रेस (11 अक्टूबर) - पुणे से प्रस्थान 02.00 बजे

22732 सीएसएमटी-हैदराबाद एक्सप्रेस (लोणावला से 16.45 बजे)

पुनर्निर्धारित (Rescheduled) ट्रेनें

20706 सीएसएमटी-नांदेड़ वंदे भारत एक्सप्रेस - 15.30 बजे पुनर्निर्धारित

11019 सीएसएमटी-भुवनेश्वर एक्सप्रेस - 16.05 बजे पुनर्निर्धारित

22943 दौंड-इंदौर एक्सप्रेस - 14.55 बजे पुनर्निर्धारित

11008 पुणे-सीएसएमटी एक्सप्रेस - 15.57 बजे पुनर्निर्धारित

ट्रेनों का डायवर्जन (11 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेनें)

20916 इंदौर-लिंगमपल्ली एक्सप्रेस - भिवंडी रोड-कल्याण-कर्जत मार्ग से

20495 जोधपुर-हडपसर एक्सप्रेस - उधना-जलगाँव-मनमाड-दौंड कॉर्ड लाइन से

22194 ग्वालियर-दौंड एक्सप्रेस - उधना-नंदुरबार-जलगांव-मनमाड-दौंड मार्ग से

17317 हुब्बाली-दादर एक्सप्रेस - कर्जत -कल्याण-ठाणे मार्ग से

06281 मैसूर-अजमेर स्पेशल - मिरज-पंढरपुर-कुर्डुवाडी-दौंड-मनमाड-जलगाँव-नंदुरबार मार्ग से

20668 जयपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस - वसई रोड-कल्याण-इगतपुरी-मनमाड-दौंड मार्ग से

22160 चेन्नई-सीएसएमटी एक्सप्रेस - दौंड-मनमाड-इगतपुरी-कल्याण मार्ग से

12164 चेन्नई-एलटीटी एक्सप्रेस - दौंड-मनमाड-इगतपुरी-कल्याण मार्ग से

01406 सांगानेर-पुणे - सूरत-नंदुरबार-जलगांव-मनमाड-दौंड कॉर्ड लाइन-पुणे मार्ग से

ट्रेनों का डायवर्जन (12 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेनें)

20159 सीएसएमटी-चेन्नई एक्सप्रेस - कल्याण-इगतपुरी-मनमाड-दौंड मार्ग से

17318 दादर-हुब्बाली एक्सप्रेस - ठाणे-दीवा-कल्याण-कर्जत  मार्ग से

12493 मिरज-हजरत निजामुद्दीन ए.सी. एक्सप्रेस - दौंड-मनमाड-जलगाँव-नंदुरबार मार्ग से

22150 पुणे-एरणाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस - कल्याण-कर्जत -पनवेल मार्ग से

01411  पुणे- सांगानेर- दौंड कॉर्ड लाइन -मनमाड-जलगाँव-नंदुरबार मार्ग से

ट्रेनों का नियमन (Regulation)

16332 नागरकोइल-सीएसएमटी एक्सप्रेस (11 अक्टूबर) - लोनावला में 1 घंटा 15 मिनट रोकी जाएगी

11302 बेंगलुरु-सीएसएमटी एक्सप्रेस (11 अक्टूबर) - पुणे में 15 मिनट रोकी जाएगी

11030 कोल्हापुर-सीएसएमटी एक्सप्रेस (12 अक्टूबर) - पुणे में 15 मिनट रोकी जाएगी

13 अक्टूबर (सोमवार)

पुनर्निर्धारित ट्रेनें

20821 पुणे-संतरागाछी एक्सप्रेस (13 अक्टूबर) - 12.40 बजे पुनर्निर्धारित

डायवर्जन (11 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

20822 संतरागाछी -पुणे एक्सप्रेस - मनमाड-दौंड कॉर्ड लाइन-पुणे मार्ग से

डायवर्जन (12 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

22193 दौंड-ग्वालियर एक्सप्रेस - कर्जत -कल्याण-वसई रोड मार्ग से

17317 हुब्बाली-दादर एक्सप्रेस - कर्जत -कल्याण-ठाणे मार्ग से

17614 नांदेड़-सीएसएमटी एक्सप्रेस - कर्जत -कल्याण-पनवेल मार्ग से

20915 लिंगमपल्ली-इंदौर एक्सप्रेस - कर्जत -कल्याण-वसई रोड मार्ग से

12126 पुणे-सीएसएमटी प्रगति एक्सप्रेस (13 अक्टूबर) - कर्जत -कल्याण-ठाणे मार्ग से संचालित की जाएगी।

ट्रेनों का नियमन (12 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

16587 यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस - लोणावला में 2 घंटे 35 मिनट के लिए रोकी जाएगी

11014 कोयंबतूर-एलटीटी एक्सप्रेस - पुणे मंडल में 2 घंटे रोकी जाएगी

12164 चेन्नई-एलटीटी एक्सप्रेस - पुणे मंडल में 40 मिनट के लिए रोकी जाएगी

ब्लॉक अवधि के दौरान ये ट्रेनें कर्जत स्टेशन पर नहीं रुकेंगी-

11 अक्टूबर (शनिवार)

22943 दौंड-इंदौर एक्सप्रेस (JCO 11 अक्टूबर)

12 अक्टूबर (रविवार)

11020 भुवनेश्वर-सीएसएमटी एक्सप्रेस (10 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

 17412 कोल्हापुर-सीएसएमटी एक्सप्रेस (11 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

 22144 बीदर-सीएसएमटी एक्सप्रेस (11 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

 11008 पुणे-सीएसएमटी एक्सप्रेस (12 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

 22943 दौंड-इंदौर एक्सप्रेस (12 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

 22106 पुणे-सीएसएमटी एक्सप्रेस (12 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

11090 पुणे-भगत की कोठी एक्सप्रेस (12 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

13 अक्टूबर (सोमवार)

11020 भुवनेश्वर-सीएसएमटी एक्सप्रेस (11 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

17412 कोल्हापुर-सीएसएमटी एक्सप्रेस (12 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

22144 बीदर-सीएसएमटी एक्सप्रेस (12 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

11010 पुणे-सीएसएमटी एक्सप्रेस (13 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

17614 नांदेड़-पनवेल एक्सप्रेस (12 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

12126 पुणे-सीएसएमटी एक्सप्रेस (13 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ करने वाली)

ब्लॉक के कारण उपनगरीय (मुंबई लोकल) ट्रेनों पर भी असर

नेरल-कर्जत और कर्जत-खोपोली के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं ब्लॉक अवधि में नहीं चलेंगी।

11 अक्टूबर (शनिवार) को ये लोकल ट्रेनें रद्द

कर्जत-खोपोली लोकल, जो कर्जत से 13.15 बजे से 21.42 बजे के बीच प्रस्थान करती हैं

खोपोली-कर्जत लोकल, जो खोपोली से 12.40 बजे से 23.20 बजे के बीच प्रस्थान करती हैं

खोपोली-सीएसएमटी लोकल, जो खोपोली से 18.02 बजे प्रस्थान करती है

कर्जत-सीएसएमटी लोकल, जो कर्जत  से 19.43 बजे एवं 22.03 बजे प्रस्थान करती हैं

शॉर्ट टर्मिनेशन

कल्याण पर समाप्त होने वाली लोकल ट्रेनें

सीएसएमटी-खोपोली लोकल (सीएसएमटी से प्रस्थान 22.28 बजे)

अंबरनाथ पर समाप्त होने वाली लोकल ट्रेनें

सीएसएमटी-खोपोली लोकल (20.41 बजे, 21.58 बजे और 23.18 बजे)

सीएसएमटी-कर्जत  लोकल (21.26 बजे)

बदलापुर पर समाप्त होने वाली लोकल ट्रेनें

सीएसएमटी-कर्जत लोकल (09.30 बजे, 13.40 बजे, 15.35 बजे और 23.30 बजे)

सीएसएमटी-खोपोली लोकल (17.33 बजे)

नेरल पर समाप्त होने वाली लोकल ट्रेनें

सीएसएमटी-कर्जत लोकल (09.57 बजे से 13.19 बजे तक, 14.45 बजे, 16.30 बजे से 19.50 बजे तक और 00.12 बजे)

ठाणे-कर्जत लोकल (12.05 बजे से 21.16 बजे तक)

सीएसएमटी-खोपोली लोकल (15.10 बजे)

शॉर्ट ओरिजिनेशन होने वाली लोकल ट्रेनें-

अंबरनाथ से प्रारंभ होने वाली लोकल ट्रेनें

खोपोली-सीएसएमटी लोकल (23.21 बजे)

बदलापुर से प्रारंभ होने वाली लोकल ट्रेनें

कर्जत-सीएसएमटी लोकल (16.32 बजे, 18.05 बजे, 19.12 बजे)

खोपोली-सीएसएमटी लोकल (14.46 बजे)

नेरल से प्रारंभ होने वाली लोकल ट्रेनें

कर्जत-सीएसएमटी लोकल (12.16 बजे से 15.28 बजे तक और 18.12 बजे से 21.54 बजे तक)

कर्जत-ठाणे लोकल (13.43 बजे)

खोपोली-सीएसएमटी लोकल (17.13 बजे)

12 अक्टूबर (रविवार) को रद्द की जाने वाली लोकल ट्रेनें

कर्जत-खोपोली लोकल (कर्जत से 05.43 बजे से 21.42 बजे तक)

खोपोली-कर्जत लोकल (खोपोली से 00.30 बजे से 23.20 बजे तक)

शॉर्ट टर्मिनेशन होने वाली लोकल ट्रेनें

सीएसएमटी-खोपोली लोकल (22.28 बजे) - कल्याण पर समाप्त

सीएसएमटी-खोपोली लोकल (21.58 बजे और 23.18 बजे)- अंबरनाथ पर समाप्त

सीएसएमटी-कर्जत लोकल (21.26 बजे)- अंबरनाथ पर समाप्त

सीएसएमटी-कर्जत लोकल (13.19 बजे, 14.45 बजे और 23.30 बजे)- बदलापुर पर समाप्त

ठाणे-कर्जत लोकल (05.00 बजे और 05.27 बजे)- बदलापुर पर समाप्त

सीएसएमटी-खोपोली लोकल (17.33 बजे)- बदलापुर पर समाप्त

सीएसएमटी-कर्जत लोकल (04.47 बजे से 16.30 बजे तक)- नेरल पर समाप्त

ठाणे-कर्जत लोकल (12.05 बजे से)- नेरल पर समाप्त

सीएसएमटी-खोपोली लोकल (04.35 बजे से 15.10 बजे तक)- नेरल पर समाप्त

शॉर्ट ओरिजिनेशन होने वाली लोकल ट्रेनें

बदलापुर स्टेशन से

कर्जत-सीएसएमटी लोकल (04.07 बजे, 07.33 बजे, 16.32 बजे, 18.28 बजे और 19.12 बजे)

खोपोली-सीएसएमटी लोकल (14.46 बजे)

नेरल स्टेशन से

कर्जत-सीएसएमटी लोकल (02.46 बजे से 17.49 बजे तक)

कर्जत-ठाणे लोकल (13.43 बजे)

खोपोली-सीएसएमटी लोकल (05.36 बजे, 07.00 बजे, 17.13 बजे और 18.44 बजे)

13 अक्टूबर (सोमवार) को रद्द की जाने वाली लोकल ट्रेनें

कर्जत-खोपोली लोकल (05.43 बजे से 13.15 बजे तक)

खोपोली-कर्जत लोकल (00.30 बजे से 12.40 बजे तक)

शॉर्ट टर्मिनेशन होने वाली लोकल ट्रेनें

सीएसएमटी-कर्जत लोकल (09.01 बजे)- बदलापुर पर समाप्त

सीएसएमटी-खोपोली लोकल (04.35 बजे)- बदलापुर पर समाप्त

सीएसएमटी-कर्जत लोकल (09.30 बजे से 11.14 बजे तक)- नेरल पर समाप्त

ठाणे-कर्जत लोकल (12.05 बजे)- नेरल पर समाप्त

शॉर्ट ओरिजिनेशन होने वाली लोकल ट्रेनें

बदलापुर स्टेशन से

कर्जत-सीएसएमटी लोकल (03.03 बजे और 14.27 बजे)

खोपोली-सीएसएमटी लोकल (07.14 बजे)

नेरल स्टेशन से

कर्जत-सीएसएमटी लोकल (11.35 बजे से 13.16 बजे तक)

कर्जत-ठाणे लोकल (13.43 बजे)

कर्जत स्टेशन से

खोपोली-सीएसएमटी लोकल (05.20 बजे और 09.06 बजे)

14 अक्टूबर (मंगलवार) को रद्द की जाने वाली लोकल ट्रेनें

कर्जत-खोपोली लोकल (12.00 बजे और 13.15 बजे)

खोपोली-कर्जत लोकल (11.20 बजे और 12.40 बजे)

शॉर्ट टर्मिनेशन होने वाली लोकल ट्रेनें

अंबरनाथ स्टेशन पर समाप्त होने वाली लोकल ट्रेनें

सीएसएमटी-कर्जत लोकल (10.36 बजे)

नेरल पर समाप्त होने वाली लोकल ट्रेनें

सीएसएमटी-कर्जत  लोकल (09.01 बजे से 11.14 बजे तक)

ठाणे-कर्जत लोकल (12.05 बजे)

सीएसएमटी-खोपोली लोकल (12.20 बजे)

शॉर्ट ओरिजिनेशन होने वाली लोकल ट्रेनें

अंबरनाथ से प्रारंभ होने वाली लोकल ट्रेनें

कर्जत-सीएसएमटी लोकल (03.03 बजे और 14.27 बजे)

खोपोली-सीएसएमटी लोकल (07.14 बजे)

नेरल से प्रारंभ होने वाली लोकल ट्रेनें

कर्जत-सीएसएमटी लोकल (10.59 बजे से 14.11 बजे तक)

कर्जत-ठाणे लोकल (13.43 बजे)

कर्जत से प्रारंभ होने वाली लोकल ट्रेनें

खोपोली-सीएसएमटी लोकल (14.13 बजे)।

