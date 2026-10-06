CJP प्रदर्शन से पहले ‘हिंसा होगी’ ये पुलिस को कैसे पता? महाराष्ट्र पुलिस के नोटिस पर अभिजीत दिपके का सवाल

Maharashtra Police:दिल्ली में होने वाले CJP के प्रदर्शन से पहले महाराष्ट्र पुलिस के कथित नोटिस को लेकर सवाल उठने लगे हैं। CJP से जुड़े अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि पुलिस संगठन के कुछ वॉलंटियर्स को नोटिस भेजकर दिल्ली जाने के खर्च की जानकारी मांग रही है। दिपके ने यह भी सवाल किया कि प्रदर्शन से पहले ही पुलिस को कैसे पता है कि वहां हिंसा हो सकती है?