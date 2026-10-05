5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

दिशा सालियान मामले में भाजपा के मंत्री का बड़ा दावा, कहा- विदेश भाग सकते हैं आदित्य ठाकरे, जांच हो

Disha Salian Case: दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में बड़ा आदेश दिया। अदालत ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई को पूरे मामले की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 05, 2026

Disha Salian Death Case CBI Probe

दिशा सालियान मामले से मेरा कोई संबंध नहीं- आदित्य ठाकरे (Patrika File Photo)

Nitesh Rane on Disha Salian Death: दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे को लेकर बड़ा दावा किया है। राणे ने कहा कि उन्हें आशंका है कि आदित्य ठाकरे देश से बाहर जा सकते हैं। वह रविवार को अपने पिता उद्धव ठाकरे की रैली में भी नजर नहीं आये थे। उन्होंने जांच एजेंसियों से मामले में सामने आ रहे नामों की जांच करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि आरोप लगने का मतलब यह नहीं है कि दोष सिद्ध हो गया है।

'नाम बार-बार सामने आ रहा है तो जांच होनी चाहिए'

पत्रकारों से बात करते हुए नितेश राणे ने आशंका जताई कि दिशा सालियान केस में जांच तेज होती देख आदित्य ठाकरे देश छोड़कर विदेश भाग चुके हैं या भागने की फिराक में हैं। भाजपा नेता ने कहा कि गंभीर अपराध की जांच में यदि किसी व्यक्ति का नाम बार-बार सामने आता है तो जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि संबंधित व्यक्ति से पूछताछ कर तथ्यों की जांच करें। उन्होंने कहा कि इसी वजह से वह लगातार इस मामले में अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं।

राणे ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के विदेश जाने को लेकर कार्रवाई केवल आरोपों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। यदि जांच एजेंसी को कानूनी आधार पर लगता है कि किसी व्यक्ति के विदेश जाने पर रोक लगाने की जरूरत है तो लुकआउट नोटिस, पासपोर्ट से संबंधित कार्रवाई या अन्य कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है।

आदित्य ठाकरे के विदेश जाने का दावा कितना सच?

नितेश राणे इससे पहले भी आदित्य ठाकरे के विदेश जाने को लेकर दावा कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि आदित्य ठाकरे ने विदेश जाने के लिए टिकट बुक कराए हैं और उनका पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए।

उधर, ठाकरे की ओर से आरोपों को खारिज किया गया है। आदित्य ठाकरे ने पहले कहा था कि उनका दिशा सालियान से कोई संबंध नहीं था और वह उन्हें कभी नहीं मिले थे।

दिशा सालियान केस में क्या है विवाद?

दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर पिछले महीने सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम राजनीतिक बहस के केंद्र में है।

इस बीच दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भी भेजा था। आदित्य ठाकरे ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उन्हें दिशा से जोड़ने की कोशिश उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से की जा रही है।

दिशा सालियान मामले में पिछले कई वर्षों से आरोप-प्रत्यारोप लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन यह अभी तक महज आरोप तक ही सिमित है। भाजपा विधायक नितेश राणे ने भी अपने बयान में कहा कि यदि जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति के विदेश जाने को लेकर कार्रवाई करती हैं तो वह ठोस सबूत और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़नी चाहिए।

बता दें कि दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी। मुंबई पुलिस ने उस समय इसे दुर्घटनावश हुई मौत के तौर पर दर्ज किया था। बाद में मामले को लेकर कई सवाल उठे और दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच करीब छह साल तक चलती रही, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं मिले। अदालत ने जांच में कई कमियों की ओर इशारा किया और केंद्रीय जांच एजेंसी को मामला सौंपा।

‘मातोश्री’ जाकर दिशा सालियान के पिता ने थमाया 500 करोड़ का नोटिस, तो भाजपा के मंत्री ने लिया बड़ा फैसला

ये भी पढ़ें
Disha Salian Death Case CBI Probe

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Oct 2026 02:12 pm

Published on:

05 Oct 2026 01:41 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / दिशा सालियान मामले में भाजपा के मंत्री का बड़ा दावा, कहा- विदेश भाग सकते हैं आदित्य ठाकरे, जांच हो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

महायुति के बाद अब महाविकास अघाड़ी में बढ़ी रार! कांग्रेस के खिलाफ उद्धव सेना ने उतारा अपना उम्मीदवार

Maharashtra MLC Election 2026
मुंबई

शादी के बाद पहली बार लीड जोड़ी में सोनाक्षी-जहीर, ‘तू है मेरी किरण’ के ट्रेलर की रिलीज डेट आई सामने

Tu Hai Meri Kiran trailer
मनोरंजन

‘बचपन में फ्रॉक पहनकर करता था डांस’, दुपहिया 2′ में लड़की का किरदार निभाने पर ‘लापता लेडीज’ फेम स्पर्श श्रीवास्तव का खुलासा

Sparsh Shrivastava Dupahiya 2
बॉलीवुड

गांव की यशोदा के अंग्रेजी वाले मैसेज पर प्रियंका चोपड़ा ने किया रिएक्ट, बोलीं- ‘परफेक्शन के पीछे मत भागो’

Priyanka Chopra Yashoda
मनोरंजन

‘ये बहुत चीप और गंदा था’, गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला के तलाक पर मजाक कॉमेडियन हर्ष गुजराल को पड़ा भारी, लोगों ने लगाई क्लास

Gaurav Khanna Divorce
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.