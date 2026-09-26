26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

पति की हादसे में मौत का रचा नाटक, जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच; बेटे के लिए संघर्ष कर रहे पिता को मिला न्याय

Jalna Murder Case: जालना में 26 साल के युवक की हत्या को हादसा बताकर छिपाने का आरोप है। पुलिस जांच में पत्नी, उसके कथित प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति पर हत्या की साजिश रचने का मामला सामने आया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Sep 26, 2026

Jalna Murder Case

पति की हादसे में मौत का खुला राज, प्रतीकात्मक फोटो- पत्रिका

Shubham Wagh Murder: महाराष्ट्र के जालना जिले में एक युवक की सड़क हादसे में मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 26 साल के युवक की कथित तौर पर हत्या कर उसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई। मामले में मृतक की पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है।

मृतक की पहचान शुभम येडूबा वाघ (26) निवासी वाकडी के रूप में हुई है। उसके पिता येडूबा राजाराम वाघ (54) की शिकायत के आधार पर भोकरदन पुलिस ने सोपान संजय जाधव, रवि महादू चिंचपुरे और शुभम की पत्नी पूनम उर्फ छकुली शुभम वाघ के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पत्नी के कथित प्रेम संबंध को लेकर सामने आया विवाद

महाराष्ट्र टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया है कि शुभम और पूनम की शादी नवंबर 2024 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच पारिवारिक विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान शुभम के परिवार को कथित तौर पर पता चला कि पूनम के रवि चिंचपुरे के साथ प्रेम संबंध हैं। बताया गया है कि पत्नी के साथ रहने के लिए शुभम ने फैमिली कोर्ट में दावा भी दायर किया था। शिकायत के अनुसार, इसी विवाद के बीच रवि चिंचपुरे ने 4 जुलाई 2026 को शुभम को फोन कर कथित तौर पर केस वापस लेने की धमकी दी थी। शिकायत में आरोप है कि उसने केस वापस नहीं लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

बाइक से टक्कर मारकर हत्या का आरोप

शिकायत के मुताबिक, 7 जुलाई 2026 की शाम करीब 8 बजे शुभम भोकरदन रोड स्थित अपने खेत में सोने के लिए पैदल जा रहा था। इसी दौरान वाकडी-भोकरदन रोड पर कैलास चिंचपुरे के खेत के पास सोपान जाधव ने कथित तौर पर बाइक से उसे जोरदार टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल और बेहोश शुभम को इलाज के लिए भोकरदन के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में यह मामला सड़क हादसा माना गया। हालांकि, शुभम के पिता ने अपने बेटे की मौत को लेकर संदेह जताते हुए लगातार पुलिस से जांच की मांग की।

पत्नी समेत तीन लोगों पर हत्या का केस

पुलिस में दर्ज शिकायत और लगाए गए आरोपों के अनुसार, शुभम की पत्नी पूनम, उसके कथित प्रेमी रवि चिंचपुरे और सोपान जाधव ने कथित तौर पर साजिश रची और शुभम को बाइक से टक्कर मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घटना को सड़क हादसे का रूप देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है और अभी अदालत में आरोप साबित नहीं हुए हैं।

पिता की शिकायत के बाद हत्या का केस दर्ज

शुभम के पिता येडूबा वाघ का कहना है कि उनके बेटे की मौत महज हादसा नहीं थी। उन्होंने मामले की जांच और बेटे को न्याय दिलाने के लिए लगातार पुलिस और संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया। उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अब मृतक की पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। भोकरदन पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। जांच की जिम्मेदारी पुलिस उपनिरीक्षक प्रवीण सोनावणे को दी गई है।

महाराष्ट्र के 265 तहसीलों में सूखा घोषित, किसानों को बिजली बिल से लेकर कर्ज तक मिलेगी राहत

ये भी पढ़ें
Maharashtra Drought Declared 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Sept 2026 02:12 pm

Published on:

26 Sept 2026 02:10 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पति की हादसे में मौत का रचा नाटक, जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच; बेटे के लिए संघर्ष कर रहे पिता को मिला न्याय

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rise and Fall 2 में प्रियंका चाहर चौधरी पर सिवेट तोमर ने किया कमेंट, एक्ट्रेस बोलीं- ‘आपकी बात से मेरी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं होगी’

Priyanka Chahar Choudhary
मनोरंजन

‘दिल को सुकून मिला’, मनोज तिवारी की बेटी से बोले सलमान- ‘बिग बॉस’ से पहले आपको कौन जानता था, लोगों ने किया रिएक्ट

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar
TV न्यूज

SIR विवाद: राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे ने 4 अक्टूबर को मुंबई में मार्च का किया ऐलान, विपक्षी दलों को भी साथ आने की अपील

SIR Controversy
मुंबई

‘लव एंड वॉर’ से विक्की कौशल का पोस्टर देख मेकर्स पर भड़के फैंस, नाराज हुए लोग बोले- इससे अच्छा हो सकता था

Love And War Vicky Kaushal Poster
बॉलीवुड

Bigg Boss 20 में काजी-यंग डीएसए के टास्क विवाद पर गौहर खान का फूटा गुस्सा, बोलीं-‘गंदगी आपके दिमाग में है’

Gauahar Khan Bigg Boss 20
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.