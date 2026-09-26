पति की हादसे में मौत का रचा नाटक, जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच; बेटे के लिए संघर्ष कर रहे पिता को मिला न्याय

महाराष्ट्र टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया है कि शुभम और पूनम की शादी नवंबर 2024 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच पारिवारिक विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान शुभम के परिवार को कथित तौर पर पता चला कि पूनम के रवि चिंचपुरे के साथ प्रेम संबंध हैं। बताया गया है कि पत्नी के साथ रहने के लिए शुभम ने फैमिली कोर्ट में दावा भी दायर किया था। शिकायत के अनुसार, इसी विवाद के बीच रवि चिंचपुरे ने 4 जुलाई 2026 को शुभम को फोन कर कथित तौर पर केस वापस लेने की धमकी दी थी। शिकायत में आरोप है कि उसने केस वापस नहीं लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।