7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

कल्याण स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मास्टर को पीटना पड़ा भारी, 3 मनसे कार्यकर्ताओं पर FIR; अधिकारी भी आरोपी

MNS workers assault Kalyan Dy station master: कल्याण रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मास्टर से मारपीट के मामले में राज ठाकरे की पार्टी मनसे (MNS) के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक महिला रेल कर्मचारी ने डिप्टी स्टेशन मास्टर पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 07, 2026

Deputy Station Master Ashutosh Kumar Assault

कल्याण स्टेशन पर मनसे कार्यकर्ताओं ने डिप्टी स्टेशन मास्टर को पीटा (Photo: X/@nextminutenews7)

Kalyan Railway Station News: महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मास्टर से कथित मारपीट के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने रेलवे परिसर में कथित रूप से बिना अनुमति प्रवेश किया और 50 वर्षीय सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की। यह कार्रवाई सोमवार को हुई घटना के बाद की गई है।

पुलिस के मुताबिक, मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी मनसे (MNS) पदाधिकारियों की पहचान प्रथमेश म्हात्रे और दो अन्य के रूप में हुई है। दूसरी ओर, महिला रेलवे कर्मचारी की शिकायत के आधार पर डिप्टी स्टेशन मास्टर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब दोनों मामलों की जांच कर रही है।

महिला कर्मचारी ने लगाया परेशान करने का आरोप

पुलिस के अनुसार, 36 वर्षीय महिला सहकर्मी ने आरोप लगाया है कि डिप्टी स्टेशन मास्टर उसे करीब छह महीने से कथित तौर पर परेशान कर रहा था। महिला का कहना है कि उसने त्योहार के लिए छुट्टी मांगने के संबंध में डिप्टी स्टेशन मास्टर को व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजा था।

महिला के मुताबिक, आधिकारिक अनुरोध का जवाब देने के बजाय डिप्टी स्टेशन मास्टर ने उसे कथित तौर पर अनुचित और आपत्तिजनक संदेश भेजने शुरू कर दिए। आरोप है कि वह उसे बार-बार व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजता था और अपने घर आने के लिए भी कहता था।

छुट्टी मांगने पर अनुचित मैसेज भेजने का आरोप

महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसका वरिष्ठ अधिकारी था, इसलिए उसने शुरुआत में इन मैसेज को नजरअंदाज किया। लेकिन कथित तौर पर आरोपी द्वारा मैसेज भेजने का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद महिला ने स्टेशन मास्टर से दो से तीन बार शिकायत की। जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने महिला की मौजूदगी में डिप्टी स्टेशन मास्टर को फटकार भी लगाई थी। इसके बावजूद व्हाट्सऐप मैसेज भेजना बंद नहीं हुआ।

पहले शिकायत, फिर मनसे से मांगी मदद

लगातार कथित उत्पीड़न से परेशान होकर महिला ने मनसे पदाधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद मनसे कार्यकर्ता महिला के साथ डिप्टी स्टेशन मास्टर के कार्यालय पहुंचे।

आरोप है कि वहां उन्होंने डिप्टी स्टेशन मास्टर से उन कथित मैसेज के बारे में पूछा और उनके साथ मारपीट की।

रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली

घटना की जानकारी मिलने के बाद कल्याण जीआरपी की टीम डिप्टी स्टेशन मास्टर के कार्यालय में पहुंची और मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें बचाया। पुलिस ने मनसे के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ रेलवे परिसर में कथित रूप से अनधिकृत प्रवेश करने और सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। फिलहाल घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

डिप्टी स्टेशन मास्टर के खिलाफ भी FIR

इस मामले में पुलिस ने महिला कर्मचारी की शिकायत को भी गंभीरता से लिया है। आरोपों के आधार पर डिप्टी स्टेशन मास्टर के खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1) (यौन उत्पीड़न) और 78(1) (पीछा करना/अनुचित आचरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस कथित व्हाट्सऐप संदेशों की जांच कर रही है। इसके अलावा महिला और आरोपी के बीच हुई बातचीत तथा मामले से जुड़े अन्य सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। जांच के बाद ही आरोपों की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

‘यूपी-बिहार की ट्रेनें रोक देंगे’, मनसे की धमकी पर रेलवे का आया जवाब, कहा- कोंकण की 92 ट्रेन रोज चल रही

ये भी पढ़ें
Raj Thackeray Acquitted mns railway protest case

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 11:24 am

Published on:

07 Oct 2026 10:19 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / कल्याण स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मास्टर को पीटना पड़ा भारी, 3 मनसे कार्यकर्ताओं पर FIR; अधिकारी भी आरोपी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

करण जौहर से भूमि पेडनेकर तक, कियारा आडवाणी की प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार

Kiara Advani Second Pregnancy
बॉलीवुड

Kiara Advani Second Pregnancy: दूसरी बार मां बनने वाली हैं कियारा आडवाणी, अनाउंस की प्रेग्नेंसी

Sidharth malhotra kiara advani announces second pregnancy and big sister saraayah greatest gift
बॉलीवुड

11 साल की उम्र में रुहानिका धवन ने झेली बॉडी शेमिंग, अब वजन को लेकर बोलीं- मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था

Ruhaanika Dhawan On Body Shaming
TV न्यूज

“एयरपोर्ट पर ही बैठकर रोने लगी थी”, वायरल किसिंग वीडियो पर अपूर्वा मुखीजा का छलका दर्द, बोलीं- पेरेंट्स ने भी देखी क्लिप

apoorva mukhija video
मनोरंजन

“ना पति के पैसे, ना बॉयफ्रेंड के!”, ग्रीस जाते हुए कश्मीरा शाह ने अफेयर की खबरों के बीच कोमल रानी पर कसा तंज?

Kashmera Shah Dig On komal rani swarnkar amid govinda affair rumors
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.