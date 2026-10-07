कल्याण स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मास्टर को पीटना पड़ा भारी, 3 मनसे कार्यकर्ताओं पर FIR; अधिकारी भी आरोपी

Kalyan Railway Station News: महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मास्टर से कथित मारपीट के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने रेलवे परिसर में कथित रूप से बिना अनुमति प्रवेश किया और 50 वर्षीय सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की। यह कार्रवाई सोमवार को हुई घटना के बाद की गई है।