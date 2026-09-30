सिया के नए कारनामों का पर्दाफाश! सहेली को भी किया ब्लैकमेल, दो पूर्व प्रेमियों से भी पूछताछ

इसी बीच केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने सिया और चेतन के रिश्ते को लेकर गंभीर दावा किया है। उनका कहना है कि दोनों के बीच हुई बातचीत में वे एक-दूसरे को 'हबी' और 'वाइफी' कहकर संबोधित करते थे। इतना ही नहीं, दोनों के बीच शादी की सालगिरह की शुभकामनाओं का भी आदान-प्रदान हुआ। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या सिया और चेतन की शादी हुई थी? इस दावे की पुलिस जांच कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।