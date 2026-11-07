Maharashtra Board Exam 2027: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं-12वीं का टाइमटेबल जारी, फरवरी में शुरू होंगी परीक्षाएं

बोर्ड के सचिव डॉ. दीपक माली ने स्पष्ट किया है कि विषयवार विस्तृत टाइमटेबल 6 दिसंबर से महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अन्य अनधिकृत वेबसाइटों पर प्रसारित होने वाले परीक्षा कार्यक्रम पर भरोसा न करें। स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के माध्यम से छात्रों को दिया जाने वाला छपा हुआ टाइमटेबल ही अंतिम माना जाएगा। इसलिए छात्र उसी के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आधिकारिक वेबसाइट: Maharashtra State Board