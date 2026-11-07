7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

Maharashtra Board Exam 2027: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं-12वीं का टाइमटेबल जारी, फरवरी में शुरू होंगी परीक्षाएं

Maharashtra SSC HSC Timetable 2027: महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी और 12वीं की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी। जानें प्रैक्टिकल और लिखित परीक्षा की तारीखें।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Updated: 7 Nov 2026, 4:59 PM IST

Maharashtra SSC HSC Timetable 2027

महाराष्ट्र SSC-HSC परीक्षा टाइमटेबल घोषित (AI Image)

Maharashtra SSC Exam Dates: महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (MSBSHSE) ने फरवरी-मार्च 2027 में होने वाली 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) परीक्षाओं का अंतिम संभावित कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके अनुसार, 12वीं की लिखित परीक्षाएं 6 फरवरी से 18 मार्च 2027 तक आयोजित की जाएंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 15 मार्च 2027 तक चलेंगी।

बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, दोनों परीक्षाओं का विषयवार विस्तृत टाइमटेबल 6 दिसंबर से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। बोर्ड के मुताबिक, टाइमटेबल जारी होने से छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। साथ ही स्कूलों और जूनियर कॉलेजों को भी पढ़ाई और रिवीजन की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा कब होगी?

महाराष्ट्र बोर्ड के सचिव डॉ. दीपक माली ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी है। राज्य के नौ विभागीय मंडलों के माध्यम से ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

सीबीएसई बोर्ड : 16 फरवरी से 10 वीं की परीक्षा, 9 अप्रैल तक होंगे 12वीं के पेपर

ये भी पढ़ें
CBSE Date Sheet 2027, CBSE Class 10, CBSE Class 12, CBSE LOC Correction 2026, cbse.gov.in
परीक्षालिखित परीक्षा की तारीख
12वीं (HSC)6 फरवरी से 18 मार्च 2027
10वीं (SSC)15 फरवरी से 15 मार्च 2027

प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षाओं का भी शेड्यूल जारी

महाराष्ट्र बोर्ड ने लिखित परीक्षाओं के साथ ही प्रैक्टिकल, मौखिक, आंतरिक मूल्यांकन और श्रेणी परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित की हैं। 12वीं के छात्रों की प्रैक्टिकल, मौखिक और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं 20 जनवरी से 6 फरवरी 2027 के बीच आयोजित होंगी। वहीं, 10वीं के छात्रों की इन परीक्षाओं का आयोजन 28 जनवरी से 13 फरवरी 2027 तक किया जाएगा।

महाराष्ट्र के 9 विभागीय मंडलों में होंगी परीक्षाएं

महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं राज्य के नौ विभागीय मंडलों के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इनमें पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोंकण विभाग शामिल हैं। महाराष्ट्र में 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुल 30 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे।

6 दिसंबर से डाउनलोड कर सकेंगे विषयवार टाइमटेबल

बोर्ड के सचिव डॉ. दीपक माली ने स्पष्ट किया है कि विषयवार विस्तृत टाइमटेबल 6 दिसंबर से महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अन्य अनधिकृत वेबसाइटों पर प्रसारित होने वाले परीक्षा कार्यक्रम पर भरोसा न करें। स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के माध्यम से छात्रों को दिया जाने वाला छपा हुआ टाइमटेबल ही अंतिम माना जाएगा। इसलिए छात्र उसी के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आधिकारिक वेबसाइट: Maharashtra State Board

सवालों के घेरे में UP Board, कई उत्तर पुस्तिकाओं पर एक ही रोल नंबर! 2 दर्जन से अधिक जिलों का एक जैसा हाल

ये भी पढ़ें
Up board
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.