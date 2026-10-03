‘बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ…’, लाडले को अंतिम विदाई देते ही बेसुध हुई मां, रायगढ़ हादसे में गई थी 8 छात्रों की जान

Alandi Student Tragedy: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के दिवेआगर समुद्र तट पर हुए दर्दनाक हादसे ने आलंदी और आसपास के इलाकों को गहरे सदमे में डाल दिया है। आलंदी स्थित विनर्स एकेडमी में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले आठ छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत के बाद शुक्रवार को चार छात्रों का अंतिम संस्कार आलंदी में किया गया। अपने जिगर के टुकड़ों को खोने के बाद माता-पिता की चीख-पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया।