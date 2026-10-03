‘बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ…’, लाडले को अंतिम विदाई देते ही बेसुध हुई मां, रायगढ़ हादसे में गई थी 8 छात्रों की जान

महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्कूल पिकनिक के दौरान 8 छात्र समुद्र में डूबे (Photo: IANS)
Alandi Student Tragedy: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के दिवेआगर समुद्र तट पर हुए दर्दनाक हादसे ने आलंदी और आसपास के इलाकों को गहरे सदमे में डाल दिया है। आलंदी स्थित विनर्स एकेडमी में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले आठ छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत के बाद शुक्रवार को चार छात्रों का अंतिम संस्कार आलंदी में किया गया। अपने जिगर के टुकड़ों को खोने के बाद माता-पिता की चीख-पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया।
दिवेआगर में गुरुवार (1 अक्टूबर) को समुद्र में डूबने से जान गंवाने वाले तन्मय दत्तात्रय वहिले, कैवल्य सतीश वासनकर, प्रणव रामदास बनसोडे और सुमीत तुकाराम आहिरे के शव शुक्रवार सुबह आलंदी लाए गए। कुछ समय के लिए शवों को घर पर रखने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उन्हें आलंदी के श्मशान घाट ले जाया गया।
श्मशान घाट में चारों छात्रों की चिताएं सजाई जा रही थीं। इस दौरान माता-पिता और परिजनों का दर्द देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। बच्चों को बचपन से अपने हाथों की छांव में पालने वाली माताएं अपने बेटों को अंतिम विदाई देते समय खुद को संभाल नहीं सकीं।
माताओं का कहना था कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे को वे अपने बुढ़ापे का सहारा समझकर पाल रहे हैं, वही बेटा इतनी कम उम्र में उन्हें हमेशा के लिए छोड़ जाएगा।
एक मां की दर्द भरी पुकार ने श्मशान घाट की खामोशी को चीर दिया। “बेटा, मुझे छोड़कर मत जा… अब मैं जीकर क्या करूंगी… भगवान मेरे बेटे को वापस दे दो…” मां की यह चीख सुनकर वहां मौजूद लोगों का भी कलेजा कांप उठा।
कैवल्य सतीश वासनकर का अंतिम संस्कार सबसे आखिर में किया गया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों ने उसे मुखाग्नि दी। जैसे ही उसकी चिता जलने लगी, अपनी आंखों के सामने बेटे को हमेशा के लिए विदा होते देखकर उसकी मां ने चीखते हुए कहा, “बेटा, मुझे छोड़कर मत जा…”
इसके बाद मां की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मां की यह स्थिति देखकर श्मशान घाट में मौजूद लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े।
मृत छात्रों के दोस्त भी इस हादसे से बुरी तरह टूट गए। श्मशान घाट में कई दोस्त एक-दूसरे के गले लगकर रोते दिखाई दिए। जिन दोस्तों के साथ कुछ दिन पहले तक पढ़ाई, बातचीत और घूमने की बातें होती थीं, उन्हीं दोस्तों को शुक्रवार को अंतिम विदाई देनी पड़ी।
पुणे जिले के आलंदी स्थित 'विनर्स एकेडमी' (Winners Academy) की ओर से छात्रों के लिए शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया गया था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, गुरुवार तड़के करीब 2:30 बजे छात्रों को आलंदी में क्लास के पास बुलाया गया। इसके बाद करीब 3 बजे बस रवाना हुई।
सुबह करीब 9 बजे बस रायगढ़ पहुंची। नाश्ता करने के बाद छात्रों को ट्रेकिंग के लिए ले जाया गया। करीब 3:30 बजे छात्र ट्रेकिंग से नीचे लौटे। इसके बाद दिवेआगर पहुंचने पर समुद्र में खेलने का कार्यक्रम बनाया गया।
कई छात्र समुद्र में उतरकर तैरने लगे। इसी दौरान दोपहर करीब 4:30 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। समुद्र में डूबने से आठ छात्रों की मौत हो गई।
दिवेआगर समुद्र तट पर आठ छात्रों की मौत के बाद इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार विनर्स एकेडमी को सील कर दिया गया है। हादसे की परिस्थितियों और छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी जांच की जा रही है।
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