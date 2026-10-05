चंद्रपुर: ट्रिमर पड़ा बंद तो बच्चों को आधा गंजा कर छोड़ा, फिर रातों-रात 500 छात्रों का हेयरकट, मचा बवाल

Maharashtra Ashram School: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर तालुका स्थित जांभुलघाट शासकीय आदिवासी आश्रम स्कूल में विद्यार्थियों के हेयर कट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल में अनुशासन के नाम पर छात्रों के बाल काटने के दौरान कुछ विद्यार्थियों के बाल आधे ही काटे गए और उन्हें उसी हालत में बैठाकर रखा गया। छात्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और कार्रवाई शुरू हुई।