पुणे शिक्षक सीट बनी महायुति में कलह की वजह, कांग्रेस ने कसा तंज- शिंदे-फडणवीस में चल रहा कोल्ड वॉर!

Maharashtra MLC Election 2026: महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले महायुति में मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर है, जहां भाजपा (BJP) के उम्मीदवार कौस्तुभ गावड़े के बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के ओएसडी रह चुके मंगेश चिवटे को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ऐसे में पुणे शिक्षक सीट पर महायुति के ही दो घटक दल आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं।