महाराष्ट्र में MVA में फिर बढ़ी दरार, विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस-शिवसेना UBT आमने-सामने; NCP-SP से भी टकराव

Maharashtra Legislative Council Election:महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल भले ही एकजुट रहने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन राज्यों में सीटों और उम्मीदवारों को लेकर उनके बीच मतभेद लगातार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) के भीतर भी विधान परिषद चुनाव को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। 23 अक्टूबर को होने वाले विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना (UBT) अमरावती शिक्षक सीट पर आमने-सामने हैं, जबकि मराठवाड़ा स्नातक सीट पर शिवसेना (UBT) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यानी NCP-SP के उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं।