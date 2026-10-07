एंटीलिया केस: सचिन वाजे की जमानत पर कल फिर होगी सुनवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा स्टे

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तय की है। अगली सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से जमानत के खिलाफ रखी गई दलीलों पर आगे सुनवाई होगी और बचाव पक्ष भी अपना पक्ष रखेगा। अदालत के सामने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद ही इस मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने सचिन वाजे की जमानत पर लगाया गया स्टे बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि सेशन कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बावजूद वाजे अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। हाईकोर्ट की ओर से स्टे हटाए जाने या जमानत के संबंध में कोई नया आदेश जारी होने तक उन्हें जमानत का लाभ नहीं मिलेगा।