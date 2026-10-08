महाराष्ट्र से पूरी तरह विदा हुआ मानसून: मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी में हीट वेव की चेतावनी, IMD ने दी बड़ी अपडेट

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार पूरी तरह विदाई ले ली है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि आज 8 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र से मानसून की वापसी हो गई है। इसके साथ ही राज्य में मानसूनी बारिश का दौर समाप्त हो गया है और आने वाले दिनों में ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, मुंबई के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों में महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन मुंबई सहित पूरे कोंकण रीजन में तपन बढ़ेगी। मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के दौरान लू चलने (Heat Wave) की संभावना जताई गई है।