IMD Rain Alert: महाराष्ट्र में बदलेगा मौसम का मिजाज, बिजली कड़कने के साथ बारिश की चेतावनी जारी

पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी अगले कुछ दिनों में स्थानीय स्तर पर बारिश हो सकती है। कोल्हापुर में 7 से 10 अक्टूबर तक हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। इसी तरह सांगली में 7 से 9 अक्टूबर तक हल्की बारिश और गरज-चमक, जबकि 10 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है। यहां 11 अक्टूबर को मौसम शुष्क रह सकता है। सतारा में 9 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।