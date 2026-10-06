Maharashtra Weather Update: मानसून तो गया, पर अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम? इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

विदर्भ के अधिकांश जिलों में फिलहाल किसी बड़े मौसम संबंधी चेतावनी का अनुमान नहीं है। हालांकि गढ़चिरौली में अगले 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। जबकि गोंदिया में अगले 24 घंटों के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। चंद्रपुर में भी आज इसी तरह की मौसम गतिविधि का अनुमान है। इसके बाद इन क्षेत्रों के लिए कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है।