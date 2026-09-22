महाराष्ट्र में आफत की बारिश: मुंबई-MMR में भारी आंधी-तूफान के आसार, IMD का 32 जिलों के लिए अलर्ट

IMD के अनुसार 22 सितंबर को मुंबई और ठाणे में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 23 सितंबर को भी दोनों जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके बाद 24 से 26 सितंबर तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। पालघर में भी 22 और 23 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके बाद 24 से 26 सितंबर तक हल्की बारिश का अनुमान है। यानी वीकेंड तक पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में आंधी-तूफान और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।