Weather Update: महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और आंधी-बिजली का अलर्ट, मुंबई में भी बरसेंगे बदरा! IMD ने दी अपडेट

Maharashtra Weather News: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुंबई क्षेत्रीय केंद्र ने अपने ताजा पूर्वानुमान में राज्य के कई जिलों में बारिश और आंधी-तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके अनुसार, अगले दो दिनों के दौरान मुंबई, ठाणे और पालघर में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं, रायगढ़ और रत्नागिरी में कुछ स्थानों पर गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।