मुंबई और कोंकण में गर्मी और उमस का प्रकोप जारी, IMD का अलर्ट, अगले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क

IMD Maharashtra Forecast: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बाद अब राज्य के कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग (IMD) के मुंबई क्षेत्रीय केंद्र ने अपने ताजा पूर्वानुमान में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरे मौसम की संभावना जताई है। हालांकि, राज्य के अधिकांश जिलों में 15 अक्टूबर तक बारिश की संभावना बहुत कम है।