‘मराठों ने सिर ऊंचा कराया, अब रोने पर मजबूर करेंगे’, मनोज जरांगे का एकनाथ शिंदे को इशारा

पत्रकार वार्ता के दौरान जरांगे ने कुणबी रिकॉर्ड की तलाश को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए एक सरकारी आदेश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोडी और फारसी लिपि पढ़ने वाले लोगों को पुराने रिकॉर्ड तलाशने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र के मोडी और फारसी लिपि के जानकारों से 23 से 27 सितंबर के बीच छत्रपति संभाजीनगर स्थित गैलेक्सी अस्पताल पहुंचकर अपना नाम दर्ज कराने की अपील की। उनके मुताबिक, मराठवाड़ा के प्रत्येक तालुका में दो मोडी और दो फारसी लिपि के जानकार नियुक्त किए जाने हैं।