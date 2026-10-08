8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

‘लाठीचार्ज होगा, लड़ाई जारी रखना’: MPSC विरोध प्रदर्शन में प्रणिती शिंदे की सख्त चेतावनी, सरकार को घेरा

Praniti Shinde: पुणे में MPSC छात्रों के आंदोलन में पहुंचीं कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे ने भाजपा नीत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने छात्रों से पीछे नहीं हटने और आंदोलन जारी रखने की अपील की।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 08, 2026

MPSC Students Protest

कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे (Photo: X/@INCIndia)

MPSC Protest: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की विभिन्न मांगों को लेकर पुणे में जारी विद्यार्थियों के आंदोलन को कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे ने समर्थन दिया। बुधवार को आंदोलन स्थल पर पहुंचीं शिंदे ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने छात्रों से किसी भी दबाव में नहीं आने और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की अपील की।

कांग्रेस नेता प्रणिती शिंदे ने आंदोलन स्थल पर मौजूद पुलिस बल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले दो-तीन दिनों में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा सकती है और लाठीचार्ज की स्थिति बन सकती है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे ऐसी किसी भी स्थिति में पीछे न हटें और अपनी लड़ाई जारी रखें।

‘पुलिस आंदोलन में शामिल होने आई है या गिरफ्तार करने?’

आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी देखकर प्रणिती शिंदे ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस को देखकर उन्हें समझ नहीं आया कि पुलिस आंदोलन में शामिल होने आई है या छात्रों को गिरफ्तार करने।

कांग्रेस सांसद ने सरकार पर छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि युवाओं की यह लड़ाई सिर्फ उनकी व्यक्तिगत मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों से भी जुड़ी हुई है।

उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि लोकतंत्र के सामने आखिरकार सभी को झुकना पड़ता है। युवाशक्ति को अपनी ताकत दिखानी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना क्या होता है।

‘मैंने भी MPSC की तैयारी की थी’

प्रणिती शिंदे ने छात्रों से बातचीत के दौरान अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी MPSC की तैयारी की थी, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की।

उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र लंबे समय तक मेहनत करते हैं और इसमें उनका काफी समय और पैसा खर्च होता है। ऐसे में सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए।

‘FIR होने दीजिए, उसे वापस लेने की ताकत भी हमारे पास है’

प्रणिती शिंदे ने आंदोलन के दौरान FIR या पुलिस कार्रवाई को लेकर छात्रों को डरने से भी इनकार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों पर FIR दर्ज होती है तो उसे वापस लेने की ताकत भी उनके पास है।

उन्होंने अधिकारियों के राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों के बजाय निर्णय लेने वाले राजनीतिक नेतृत्व को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, अब परिस्थितियों को बदलने का समय आ गया है और इस बदलाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिरासत का भी जिक्र

प्रणिती शिंदे ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी के विचारों और संविधान के मूल्यों के प्रभाव को बदलने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि भारत की पहचान गांधी के विचारों, संविधान और सर्वधर्म समभाव से जुड़ी है। शिंदे ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

MPSC छात्रों की मांगों पर बढ़ा दबाव

पुणे में MPSC अभ्यर्थियों का आंदोलन परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रिया और आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों को लेकर जारी है। आंदोलन के बीच पुलिस की ओर से कुछ छात्रों और कोचिंग तथा स्टडी रूम संचालकों को नोटिस दिए जाने की खबर भी सामने आई थी।

इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी आंदोलन का संज्ञान लिया है। अदालत ने छात्रों की चिंताओं को गंभीर माना, लेकिन उनसे आंदोलन समाप्त कर पढ़ाई पर लौटने की अपील की। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से परीक्षा प्रक्रिया और विद्यार्थियों की मांगों पर उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है।

प्रणिती शिंदे ने हालांकि छात्रों से आंदोलन से पीछे नहीं हटने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाशक्ति अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी ताकत दिखाती है तो सरकार को भी उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। उन्होंने MPSC अभ्यर्थियों की लड़ाई में अपना समर्थन जारी रखने की बात कही।

Pune News: पुणे में छात्रों के आंदोलन के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, MPSC सचिव महेंद्र हरपालकर का तबादला

ये भी पढ़ें
MPSC secretary Mahendra Harpalkar Transfer

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Oct 2026 09:38 am

Published on:

08 Oct 2026 09:30 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘लाठीचार्ज होगा, लड़ाई जारी रखना’: MPSC विरोध प्रदर्शन में प्रणिती शिंदे की सख्त चेतावनी, सरकार को घेरा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

नाना पाटेकर के निधन के बाद सामने आया पुराना वीडियो, मनोहर पर्रिकर को याद कर कही थी ये बात

Nana Patekar Video
मुंबई

Nana Patekar Last Video: नाना पाटेकर के निधन से 3 दिन पहले का वीडियो आया सामने, गोवा में ही थे अभिनेता

Nana Patekar Last Video
बॉलीवुड

‘ये यकीन करना मुश्किल है कि आप चले गए नाना जी’, नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए अक्षय कुमार

Akshay Kumar On Nana Patekar death
मनोरंजन

नाना पाटेकर के निधन से देश में मातम! नितिन गडकरी, प्रकाश राज ने दी श्रद्धांजलि, रितेश देशमुख बोले- मेरे दिल पर बिजली गिर गई

Nana Patekar Passed Away at 75 Riteish Deshmukh nitin gadkari Tributes pour
बॉलीवुड

जिस नाना पाटेकर को दुनिया अभिनेता के तौर पर जानती थी, गडकरी ने बताया उनका वो दूसरा चेहरा

Nana Patekar News
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.