‘लाठीचार्ज होगा, लड़ाई जारी रखना’: MPSC विरोध प्रदर्शन में प्रणिती शिंदे की सख्त चेतावनी, सरकार को घेरा

MPSC Protest: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की विभिन्न मांगों को लेकर पुणे में जारी विद्यार्थियों के आंदोलन को कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे ने समर्थन दिया। बुधवार को आंदोलन स्थल पर पहुंचीं शिंदे ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने छात्रों से किसी भी दबाव में नहीं आने और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की अपील की।