जिस नाना पाटेकर को दुनिया अभिनेता के तौर पर जानती थी, गडकरी ने बताया उनका वो दूसरा चेहरा

नाना पाटेकर के जाने से सिनेमा ने एक ऐसा कलाकार खो दिया, जिसकी आवाज और अभिनय को भुलाना आसान नहीं होगा। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी। गांवों, किसानों और पानी के लिए किया गया उनका काम भी उन्हें लंबे समय तक याद दिलाता रहेगा। गडकरी ने नाना की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।