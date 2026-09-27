‘ये हमारे संस्कार हैं’, स्वीडिश सांसद नीला विखे पाटिल के श्रेय लेने के आरोप पर भाई का पलटवार

Maharashtra Politics: स्वीडन की संसद में सांसद चुनी गईं नीला विखे पाटील और महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तथा पूर्व सांसद सुजय विखे पाटील के बीच राजनीतिक और पारिवारिक बयानबाजी जारी है। नीला विखे ने हाल ही में आरोप लगाया था कि पिछले करीब एक दशक से जिन लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं रहा, वे उनके राजनीतिक सफर की सफलता का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। 41 वर्षीय नीला ने यह भी कहा था कि उनकी राजनीति चाचा से अलग है। उन्होंने कहा, "मैं अपनी पार्टी कभी नहीं बदलूंगी। उन्होंने पार्टी बदली है।” अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटील के बेटे सुजय ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी चचेरी बहन नीला विखे की जीत का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ उनकी सफलता पर खुशी व्यक्त कर रहे थे, जो कि उनके संस्कार है।