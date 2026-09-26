Pune: गणपति विसर्जन जुलूस में दर्दनाक हादसा, 18 वर्षीय हलगी वादक की ट्रॉली के नीचे आने से मौत

बता दें कि मुंबई में 21 घंटे से अधिक समय तक की विसर्जन यात्राओं के बाद लालबागचा राजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि जैसी प्रसिद्ध गणपति प्रतिमाओं का समुद्र में विसर्जन किया गया। लेकिन विभिन्न समुद्र तटों पर कुछ बड़ी गणपति प्रतिमाएं अब भी विसर्जन का इंतजार कर रही हैं। गणपति विसर्जन यात्राएं शुक्रवार सुबह अनंत चतुर्दशी के दिन शुरू हुई थीं। 12 दिवसीय गणेश उत्सव के अंतिम दिन शुरू हुई ये यात्राएं पूरी रात चलती रहीं जिसमें हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे।