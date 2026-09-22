राहुल गांधी के एक कॉल से टला महाराष्ट्र कांग्रेस में ‘दलबदल’, बोले- हार के बाद जीत है; BJP को लगा झटका

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की चिखली विधानसभा सीट की राजनीति में सोमवार शाम बड़ा मोड़ आ गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे ने भाजपा (BJP) में शामिल होने का अपना फैसला बदल दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के समझाने के बाद उन्होंने कांग्रेस में ही बने रहने का ऐलान किया है। इससे भाजपा को चिखली में बड़ा झटका लगा है।