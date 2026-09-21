मिमिक्री विवाद: संजय राउत का बीजेपी पर वार, कहा- राहुल गांधी ‘पप्पू’ नहीं, उनका तीर कलेजे के पार निकला

Rahul Gandhi Indore Mimicry Controversy: मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कार्यक्रम में स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि ने प्रधानमंत्री मोदी की बोलने और व्यवहार करने की शैली की नकल करते हुए प्रस्तुति दी थी। इस दौरान राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद थे। घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर तंज कसा, जिसके जवाब में शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने फडणवीस और पीएम मोदी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चलाया गया तीर सीधे बीजेपी के कलेजे के आर-पार हो गया है।