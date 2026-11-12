‘सत्ता के अहंकार में चूर हैं फडणवीस’, NCP विलय के बयान पर रोहित पवार का पलटवार, ब्लैकमेल का भी लगाया आरोप

फडणवीस के बयान पर X पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को दर्शाती है। उन्होंने BJP नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में ब्लैकमेल का इस्तेमाल करने वालों को NCP के संभावित विलय पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रोहित पवार ने पुणे के मुंढवा जमीन सौदे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) चुनाव से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनके चाचा और दिवंगत NCP नेता अजित पवार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अजितदादा को कौन ब्लैकमेल कर रहा था और उन्हें ब्लैकमेल करने का आदेश किसने दिया था?