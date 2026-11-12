‘सत्ता के अहंकार में चूर हैं फडणवीस’, NCP विलय के बयान पर रोहित पवार का पलटवार, ब्लैकमेल का भी लगाया आरोप

NCP विलय के बयान पर रोहित पवार का पलटवार, फोटो सोर्स- ANI
Devendra Fadnavis: NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सत्ता के अहंकार में बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह प्रतिक्रिया NCP के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर फडणवीस के बयान पर दी है। रोहित पवार ने BJP और उसके नेताओं पर राजनीति में 'ब्लैकमेल' का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें NCP के संभावित विलय पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
दरअसल, फडणवीस ने मंगलवार को कहा था कि NCP के दोनों गुटों के दोबारा एक होने को लेकर केवल शरद पवार और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ही स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर दोनों गुटों के बीच विलय होता है तो इस संबंध में सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी BJP से भी चर्चा करनी होगी।
फडणवीस के बयान पर X पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को दर्शाती है। उन्होंने BJP नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में ब्लैकमेल का इस्तेमाल करने वालों को NCP के संभावित विलय पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रोहित पवार ने पुणे के मुंढवा जमीन सौदे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) चुनाव से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनके चाचा और दिवंगत NCP नेता अजित पवार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अजितदादा को कौन ब्लैकमेल कर रहा था और उन्हें ब्लैकमेल करने का आदेश किसने दिया था?
रोहित पवार ने अपने चचेरे भाई पार्थ पवार से जुड़े मुंढवा जमीन सौदे का भी उल्लेख किया। पार्थ पवार, अजित पवार के बेटे और राज्यसभा सांसद हैं। वह Amadea Enterprises LLP में बहुमत हिस्सेदार हैं। इसी कंपनी ने पुणे के पॉश मुंढवा इलाके में करीब 40 एकड़ सरकारी जमीन 300 करोड़ रुपये में खरीदी थी।
इस सौदे को लेकर आरोप लगा था कि जमीन की कीमत बाजार मूल्य से काफी कम थी और कंपनी को करीब 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी से भी कथित तौर पर छूट दी गई। इस लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में कथित भूमिका को लेकर कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। मुंढवा जमीन सौदा जनवरी में हुए PCMC चुनाव के दौरान भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। उस समय BJP के एक नेता ने इस मामले को लेकर अजित पवार को घेरा था, जो उस समय महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री थे।
अजित पवार का इस साल जनवरी में एक विमान हादसे में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने NCP की कमान संभाली और उपमुख्यमंत्री बनीं। इसके बाद NCP के शरद पवार और सुनेत्रा पवार गुट के बीच संभावित विलय को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले सप्ताह सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP के कई नेताओं, जिनमें प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार शामिल हैं, ने शरद पवार से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों गुटों के बीच संभावित विलय की चर्चा ने और जोर पकड़ लिया।
वहीं, बुधवार को महाराष्ट्र NCP अध्यक्ष सुनील तटकरे और पार्टी नेता धनंजय मुंडे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भी NCP के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर अटकलें जारी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, सत्तारूढ़ NCP की ओर से वित्त विभाग की मांग किए जाने की भी चर्चा है, जबकि यह विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री फडणवीस के पास है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़