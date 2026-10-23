महाराष्ट्र में 500 करोड़ रुपए के आरोप पर बवाल, शाइना एनसी बोलीं- ऑडियो की जांच कराओ, सच सामने आ जाएगा

एकनाथ शिंदे, मनोज जरांगे और शाइना एनसी (Photo: IANS/File)
Maharashtra politics:महाराष्ट्र में 500 करोड़ रुपए के कथित लेनदेन को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिवसेना की प्रवक्ता शाइना एनसी ने इस मामले में सामने आई ऑडियो क्लिप की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि क्लिप की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, आवाज के नमूने लिए जाने चाहिए और साइबर सेल को भी मामले की पड़ताल करनी चाहिए। इससे पता चल सकेगा कि सामने आए दावों में कितनी सच्चाई है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बचाव करते हुए शाइना एनसी ने कहा कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आज कोई 500 करोड़ रुपए का आरोप लगाता है और कल कोई 1,000 करोड़ रुपए की बात कहने लगे, तो क्या सिर्फ आरोप लगाने से वह सच हो जाएगा? उनके मुताबिक, किसी भी दावे को सही मानने से पहले उसकी जांच जरूरी है।
यह विवाद मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े मनोज जरांगे पाटिल के आरोपों के बाद चर्चा में आया। जरांगे ने 500 करोड़ रुपए से जुड़े कथित लेनदेन का आरोप लगाया और इसके सिलसिले में एक ऑडियो क्लिप का हवाला दिया। इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे के नाम भी चर्चा में आए हैं।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती कि ऑडियो क्लिप में सुनाई देने वाली आवाजें किन लोगों की हैं या रिकॉर्डिंग असली है। इसलिए जांच पूरी होने से पहले क्लिप को आरोपों का पक्का सबूत मानना सही नहीं होगा।
शाइना एनसी ने कहा कि शिवसेना को भरोसा है कि जांच के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि मामले में लगाए जा रहे आरोपों की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल किसी क्लिप या बयान के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया जाए।
अब इस विवाद में सबसे अहम सवाल यही है कि ऑडियो क्लिप असली है या नहीं और उसमें सुनाई देने वाली आवाजों की पहचान हो पाती है या नहीं। फॉरेंसिक जांच, आवाज के नमूनों और साइबर सेल की पड़ताल से इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं।
फिलहाल 500 करोड़ रुपए से जुड़े आरोप साबित नहीं हुए हैं। जांच से जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही इस मामले की तस्वीर और साफ हो सकेगी।
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