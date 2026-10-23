महाराष्ट्र में 500 करोड़ रुपए के आरोप पर बवाल, शाइना एनसी बोलीं- ऑडियो की जांच कराओ, सच सामने आ जाएगा

यह विवाद मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े मनोज जरांगे पाटिल के आरोपों के बाद चर्चा में आया। जरांगे ने 500 करोड़ रुपए से जुड़े कथित लेनदेन का आरोप लगाया और इसके सिलसिले में एक ऑडियो क्लिप का हवाला दिया। इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे के नाम भी चर्चा में आए हैं।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती कि ऑडियो क्लिप में सुनाई देने वाली आवाजें किन लोगों की हैं या रिकॉर्डिंग असली है। इसलिए जांच पूरी होने से पहले क्लिप को आरोपों का पक्का सबूत मानना सही नहीं होगा।