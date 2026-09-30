सुनेत्रा पवार को झटका! बारामती में बड़े नेता ने कर दी बगावत, बीजेपी के साथ खेला नया सियासी दांव

Baramati Someshwar Sugar Factory Election: पुणे जिले के बारामती स्थित सोमेश्वर सहकारी चीनी मिल के चुनाव में बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आया है। मिल के मौजूदा अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप ने राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) के रुख से अलग हटते हुए स्वतंत्र पैनल के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने ‘जननेता अजितदादा सोमेश्वर विकास पैनल’ के गठन का ऐलान किया है। इस पैनल को पुरंदर के पूर्व भाजपा (BJP) विधायक संजय जगताप समेत कुछ स्थानीय नेताओं का समर्थन मिल रहा है।