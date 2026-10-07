मुंबई के व्यस्त इलाके में बनेगा नया फ्लाईओवर, आधे घंटे का सफर 10 मिनट में होगा पूरा- क्या है BMC का प्लान

Mumbai New Flyover: मुंबई के पश्चिमी उपनगर अंधेरी (पश्चिम) के निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) द्वारा यारी रोड और लोखंडवाला बैक रोड जंक्शन (अमरनाथ टावर के पास) पर एक नए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर ने हाल ही में निर्माण स्थल का दौरा कर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिसंबर 2027 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।