Afghanistan Crisis: एस जयशंकर बोले- अपनों को निकालने में जुटा भारत, कांग्रेस ने कहा- हम सरकार के साथ

नई दिल्ली। अफगानिस्तान संकट पर ( Afghanistan Crisis )के बीच मोदी सरकार ( Modi Government ) ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तक में चल रहे संकट के बीच भारत की स्थिति को लेकर जानकारी दी।

तालिबान की ओर से अफगानिस्तान पर कब्जा करने की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री एस जयशंकर ( S Jaishankar ) ने राजनीतिक दलों के नेताओं को ताजा हालात और भारतीयों के बारे में बताया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बैठक में कहा है कि हम अपने लोगों को निकालने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि अफगानिस्तान मामले में भारत अलग-थलग पड़ता जा रहा है। हालांकि देश हित में सरकार के साथ होने की बात कही। वहीं इस बैठक में विपक्ष ने तालिबान के आने के बाद सीमा पार से आतंकवाद बढ़ने को लेकर भी आशंका जाहिर की।

#WATCH Delhi | External Affairs Minister Dr S Jaishankar briefs all-party panel over the present situation in Afghanistan pic.twitter.com/AhyaggYDV1