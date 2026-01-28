महाराष्ट्र सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे पहुंचे बारामती, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ( फोटो: ANI)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत की खबर से पूरे देश में दुख की लहर दौड़ पड़ी है। पवार की आज सुबह एक विमान हादसे में मौत हो गई है। सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में पवार समेत विमान में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पवार के परिवार और पार्टी समर्थकों के साथ-साथ राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई मंत्री भी बारामती पहुंच गए है।
अजित का अंतिम संस्कार कल सुबह बारामती में स्थित काटेवाड़ी गांव में किया जाएगा जो कि उनका पैतृक गांव है। अंतिम संस्कार से पहले विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार के पार्थिव शरीर को श्रंद्धाजलि के लिए रखा जाएगा। यहीं सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ सिंदे समेत अन्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज शाम 5 बजे से ही पवार की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रख दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।
अजित के चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत परिवार के सदस्य पहले ही बारामती पहुंच चुके है। अजित की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार और उनका बेटा पार्थ पवार भी बारामती पहुंच गए हैं। परिवार के अलावा राजनीति से जुड़े कई बड़े नाम पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राज ठाकरे भी बारामती के लिए रवाना हो गए है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मेरे मित्र का निधन हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक काबिल नेता खो दिया। हम दोनों लगभग एक ही दौर में राजनीति में आए थे। भले ही अजित पवार शरद साहब की राजनीतिक पंरपरा से तैयार हुए नेता हो लेकिन बाद में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी।
