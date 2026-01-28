28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे पहुंचे बारामती, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी

महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ सिंदे समेत अन्य कई मंत्री बारामती पहुंच गए है। यहां कल अंतिम संस्कार होगा जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 28, 2026

Ajit Pawar plane crash death

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ( फोटो: ANI)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत की खबर से पूरे देश में दुख की लहर दौड़ पड़ी है। पवार की आज सुबह एक विमान हादसे में मौत हो गई है। सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में पवार समेत विमान में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पवार के परिवार और पार्टी समर्थकों के साथ-साथ राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई मंत्री भी बारामती पहुंच गए है।

पीएम अंतिम संस्कार में शामिल होंगे

अजित का अंतिम संस्कार कल सुबह बारामती में स्थित काटेवाड़ी गांव में किया जाएगा जो कि उनका पैतृक गांव है। अंतिम संस्कार से पहले विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार के पार्थिव शरीर को श्रंद्धाजलि के लिए रखा जाएगा। यहीं सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ सिंदे समेत अन्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज शाम 5 बजे से ही पवार की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रख दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।

राज ठाकरे बारामती के लिए रवाना

अजित के चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत परिवार के सदस्य पहले ही बारामती पहुंच चुके है। अजित की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार और उनका बेटा पार्थ पवार भी बारामती पहुंच गए हैं। परिवार के अलावा राजनीति से जुड़े कई बड़े नाम पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राज ठाकरे भी बारामती के लिए रवाना हो गए है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मेरे मित्र का निधन हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक काबिल नेता खो दिया। हम दोनों लगभग एक ही दौर में राजनीति में आए थे। भले ही अजित पवार शरद साहब की राजनीतिक पंरपरा से तैयार हुए नेता हो लेकिन बाद में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी।

#AjitPawarDeathमें अब तक
Ajit Pawar plane crash death

महाराष्ट्र सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे पहुंचे बारामती, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी

ajit pawar plane crash

Ajit Pawar Plane Crash: इस कंपनी का था दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, जिसमें हुई अजित पवार की मौत

Sharad Pawar arrived at baramati

अजित पवार की मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे शरद पवार, फूट-फूटकर रोया परिवार

Maharashtra government

अजित पवार की मौत के बाद क्या गिरेगी महाराष्ट्र में सरकार? बीजेपी की सत्ता पर क्या पड़ेगा इसका असर?

Ajit Pawar: आखिर कैसे क्रैश हुआ अजित पवार का विमान? चश्मदीदों की गवाही से दिल्ली तक बढ़ी हलचल, अब जांच के लिए…

Ajit Pawar

विमान हादसे में अजित पवार का शरीर पूरी तरह जलकर हुआ खाक, जानें फिर कैसे हुई उनके शव की पहचान

बतौर पार्टी अध्यक्ष शुरू होते ही खत्म हुआ अजित पवार का करियर, दादी के साथ भी हुआ था कुछ ऐसा

Ajit Pawar's plane crashes

“विमान 100% सुरक्षित था”, अजित पवार के निधन के बाद एविएशन कंपनी का बयान आया सामने

Ajit Pawar Passes Away: अजित के धोखे से टूट गए थे चाचा शरद, पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन पूरी बात सामने आई तो…

Ajit Pawar

अजित पवार ने चाचा शरद पवार से सिखी राजनीति, दो बार किया भीतरघात और फिर हथिया ली उनकी पार्टी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 05:00 pm

Hindi News / National News / महाराष्ट्र सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे पहुंचे बारामती, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.