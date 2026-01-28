महाराष्ट्र सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे पहुंचे बारामती, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी

अजित के चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत परिवार के सदस्य पहले ही बारामती पहुंच चुके है। अजित की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार और उनका बेटा पार्थ पवार भी बारामती पहुंच गए हैं। परिवार के अलावा राजनीति से जुड़े कई बड़े नाम पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राज ठाकरे भी बारामती के लिए रवाना हो गए है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मेरे मित्र का निधन हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक काबिल नेता खो दिया। हम दोनों लगभग एक ही दौर में राजनीति में आए थे। भले ही अजित पवार शरद साहब की राजनीतिक पंरपरा से तैयार हुए नेता हो लेकिन बाद में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी।