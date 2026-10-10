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केजरीवाल की हिरासत पर AAP का हमला, सौरभ भारद्वाज बोले- आवाज दबाकर अराजकता के बीज बो रही सरकार

Arvind Kejriwal detained : दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा अपने अधिकारों की मांग करने राजधानी आए हैं, लेकिन उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोका जा रहा है।
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भारत

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kamlesh sharma

Oct 10, 2026

Arvind Kejriwal detained

Arvind Kejriwal detained (Photo-IANS)

Arvind Kejriwal detained Saurabh Bharadwaj: नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा अपने अधिकारों की मांग करने राजधानी आए हैं, लेकिन उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोका जा रहा है।

भारद्वाज ने कहा कि अंग्रेजों ने भी महात्मा गांधी को दांडी मार्च के दौरान अपने अधिकारों की मांग करने से नहीं रोका था। अंग्रेजों ने भी आवाज उठाने के अधिकार को स्वीकार किया था, लेकिन आज की सरकार कहती है कि लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते और बोल भी नहीं सकते।

सरकार खुद अराजकता के बीज बो रही है

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर देश में लोगों को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे अराजकता के बीज बोए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करके सरकार खुद ऐसी स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन ने भारत पर हमला कर दिया है, जो इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं?

विदेशी हैं तो उनसे इतना डर क्यों?

भारद्वाज ने कहा कि सरकार, उसके मंत्री और खुफिया एजेंसियां पहले दावा करती थीं कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के समर्थक पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि वे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या विदेशी हैं, तो उनसे इतना डर क्यों है? उन्होंने कहा कि ये लोग देश में कहीं और नहीं जा रहे हैं। वे सुबह से ही गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और यह सिलसिला पूरे दिन जारी रह सकता है।

हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तारी से नहीं डरते। उन्होंने दोहराया कि युवा अपने अधिकारों की मांग करने आए हैं और उन्हें अपनी आवाज उठाने का अवसर मिलना चाहिए।

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Updated on:

10 Oct 2026 04:12 pm

Published on:

10 Oct 2026 04:12 pm

Hindi News / National News / केजरीवाल की हिरासत पर AAP का हमला, सौरभ भारद्वाज बोले- आवाज दबाकर अराजकता के बीज बो रही सरकार

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