केजरीवाल की हिरासत पर AAP का हमला, सौरभ भारद्वाज बोले- आवाज दबाकर अराजकता के बीज बो रही सरकार

Arvind Kejriwal detained Saurabh Bharadwaj: नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा अपने अधिकारों की मांग करने राजधानी आए हैं, लेकिन उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोका जा रहा है।