चंडीगढ़ में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर AAP का प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया समेत कई नेता हिरासत में; केजरीवाल बोले- देश में तानाशाही

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश में मौजूदा स्थिति आपातकाल से भी बदतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पूरी तरह तानाशाही चल रही है। केजरीवाल ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और अन्य लोगों को विमान से हिरासत में लिए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उड़ान से ही लोगों को हिरासत में लेना सरकार के डर के अभूतपूर्व स्तर को दर्शाता है।