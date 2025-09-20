Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

रोहतास में चौपाल के दौरान जमकर बवाल, RJD नेता इमरान खान ने JDU नेता को जड़ा थप्पड़

बिहार के रोहतास में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर आरजेडी के नेता और जेडीयू नेता के बीच झप्पड़ हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पटना

Shaitan Prajapat

Sep 20, 2025

आरजेडी नेता इमरान खान ने जेडीयू नेता को जड़ा थप्पड़

Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनावों के बीच रोहतास जिले के चेनारी में शनिवार को एक चौपाल बहस कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया। एक निजी अखबार द्वारा आयोजित 'चौपाल डिबेट' में RJD नेता इमरान खान ने JDU नेता दिनेश चंद्रवंशी पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दक बंगला परिसर में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें स्लैप और मुक्कों की झड़प साफ दिख रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया, लेकिन यह घटना बिहार की सियासत में नया विवाद खड़ी कर चुकी है।

विकास बहस से मारपीट तक

20 सितंबर 2025 को चेनारी के दक बंगला में आयोजित चौपाल डिबेट में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। JDU नेता दिनेश चंद्रवंशी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों का जिक्र कर रहे थे। तभी RJD कार्यकर्ता इमरान खान भड़क गए और उन्होंने चंद्रवंशी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। दोनों पक्षों के समर्थकों ने एक-दूसरे पर मुक्के चलाए, जिससे कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई। आयोजक अखबार के पत्रकारों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इमरान खान ने चंद्रवंशी को धक्का दिया और फिर स्लैप मारा, जबकि JDU पक्ष ने जवाबी कार्रवाई की।

JDU नेता का आरोप: हत्या की साजिश, गोली मारने की धमकी

घायल JDU नेता दिनेश चंद्रवंशी ने RJD पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, "डिबेट में सीएम नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिना रहे थे। लेकिन RJD के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। इमरान ने मुझे गोली मारने की धमकी दी है। कार्यक्रम में मेरी हत्या करने की कोशिश की गई। मुझे मारा-पीटा गया। मारपीट में मुझे चोट भी आई है। चंद्रवंशी ने दावा किया कि यह सुनियोजित हमला था, जिसका मकसद JDU की छवि खराब करना था। JDU ने इसे 'राजनीतिक हिंसा' करार देते हुए RJD के खिलाफ FIR की मांग की है।

RJD का बचाव: 'भड़काऊ बयानबाजी का नतीजा'

RJD ने घटना को 'प्राकृतिक प्रतिक्रिया' बताया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि JDU नेता की भड़काऊ टिप्पणियों ने बहस को गरमा दिया। हालांकि, RJD ने इमरान खान के थप्पड़ को सही ठहराया, लेकिन मारपीट की निंदा की। विपक्ष ने इसे NDA सरकार की 'जंगलराज' की मिसाल बताया, जबकि सत्ताधारी गठबंधन ने RJD को 'हिंसक मानसिकता' का दोषी ठहराया।

पुलिस कार्रवाई: मौके पर पहुंची फोर्स, जांच शुरू

घटना के तुरंत बाद मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग किया और शांति बहाल की। रोहतास SP ने कहा कि वीडियो सबूत के आधार पर जांच चल रही है। दोनों नेताओं के बयान दर्ज किए गए हैं और अगर जरूरी हुआ तो FIR दर्ज होगी। पुलिस ने चेतावनी दी कि चुनावी माहौल में ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Updated on:

20 Sept 2025 06:35 pm

Published on:

20 Sept 2025 06:34 pm

Hindi News / National News / रोहतास में चौपाल के दौरान जमकर बवाल, RJD नेता इमरान खान ने JDU नेता को जड़ा थप्पड़

