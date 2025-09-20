रोहतास में चौपाल के दौरान जमकर बवाल, RJD नेता इमरान खान ने JDU नेता को जड़ा थप्पड़

Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनावों के बीच रोहतास जिले के चेनारी में शनिवार को एक चौपाल बहस कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया। एक निजी अखबार द्वारा आयोजित 'चौपाल डिबेट' में RJD नेता इमरान खान ने JDU नेता दिनेश चंद्रवंशी पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दक बंगला परिसर में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें स्लैप और मुक्कों की झड़प साफ दिख रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया, लेकिन यह घटना बिहार की सियासत में नया विवाद खड़ी कर चुकी है।