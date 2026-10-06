सुलझ गया अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद? JDU महासचिव बोले- बड़े नेताओं ने सब ठीक कर दिया, अब टिप्पणी का कोई मतलब नहीं

विधान परिषद चुनाव के लिए हुए नामांकन पर श्याम रजक ने कहा कि आज का नामांकन इस बात का साफ संदेश है कि 23 तारीख को होने वाले चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उम्मीदवारों पर है। उन्होंने कहा, "मतदाताओं ने दोनों नेताओं को जिताने के लिए कमर कस ली है और लोग बस 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन जनता अपना पूरा समर्थन देगी। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव और स्नातक क्षेत्र से नीरज कुमार की भारी मतों से जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।"