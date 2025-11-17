अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई गिरफ्तार, 25 साल पहले किया था कुछ ऐसा… पुलिस ने की बड़ी कार्यवाई

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई गिरफ्तार (ANI)
Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट मामले की जांच के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी के सगे भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को रविवार को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। हमूद पर साल 2000 में इंदौर के पास महू में सैकड़ों लोगों के साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप है।
हमूद अहमद सिद्दीकी ने साल 2000 में महू में एक फर्जी प्राइवेट बैंक खोला था। लोगों को उनकी जमा राशि कुछ ही महीनों में दोगुनी करने का लालच देकर लाखों रुपये ठगे थे। घोटाले का सच सामने आते ही वह पूरे परिवार समेत फरार हो गया था। 25 साल से उसकी तलाश जारी थी। सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के वक्त हमूद हैदराबाद में शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहा था और बेहद कम लोगों से मिलता-जुलता था। पुलिस अब उसके पिछले 25 साल के संपर्कों, फंडिंग सोर्स और संभावित मददगारों की जांच कर रही है।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते लाल किले के पास हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले की जांच एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संयुक्त रूप से कर रही है। अब देखना यह है कि 25 साल पुराने बैंक घोटाले का आरोपी और दिल्ली विस्फोट केस से परोक्ष रूप से जुड़े शख्स की गिरफ्तारी से जांच में कितना बड़ा खुलासा होता है।
