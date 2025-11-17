अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई गिरफ्तार, 25 साल पहले किया था कुछ ऐसा… पुलिस ने की बड़ी कार्यवाई

हमूद अहमद सिद्दीकी ने साल 2000 में महू में एक फर्जी प्राइवेट बैंक खोला था। लोगों को उनकी जमा राशि कुछ ही महीनों में दोगुनी करने का लालच देकर लाखों रुपये ठगे थे। घोटाले का सच सामने आते ही वह पूरे परिवार समेत फरार हो गया था। 25 साल से उसकी तलाश जारी थी। सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के वक्त हमूद हैदराबाद में शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहा था और बेहद कम लोगों से मिलता-जुलता था। पुलिस अब उसके पिछले 25 साल के संपर्कों, फंडिंग सोर्स और संभावित मददगारों की जांच कर रही है।