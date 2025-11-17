Patrika LogoSwitch to English

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई गिरफ्तार, 25 साल पहले किया था कुछ ऐसा… पुलिस ने की बड़ी कार्यवाई

दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने 25 साल से फरार वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है।

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 17, 2025

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई गिरफ्तार (ANI)

Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट मामले की जांच के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी के सगे भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को रविवार को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। हमूद पर साल 2000 में इंदौर के पास महू में सैकड़ों लोगों के साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप है।

साल 2000 में की वित्तीय धोखाधड़ी

हमूद अहमद सिद्दीकी ने साल 2000 में महू में एक फर्जी प्राइवेट बैंक खोला था। लोगों को उनकी जमा राशि कुछ ही महीनों में दोगुनी करने का लालच देकर लाखों रुपये ठगे थे। घोटाले का सच सामने आते ही वह पूरे परिवार समेत फरार हो गया था। 25 साल से उसकी तलाश जारी थी। सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के वक्त हमूद हैदराबाद में शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहा था और बेहद कम लोगों से मिलता-जुलता था। पुलिस अब उसके पिछले 25 साल के संपर्कों, फंडिंग सोर्स और संभावित मददगारों की जांच कर रही है।

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा

  • दिल्ली विस्फोट के मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था।
  • यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल केस और यूनिवर्सिटी के खिलाफ चल रहे दो धोखाधड़ी-जालसाजी के मामलों में दो बार समन भेज चुकी है।
  • जांच एजेंसियों को संदेह है कि विस्फोट से जुड़े कई संदिग्धों का अल फलाह यूनिवर्सिटी से किसी न किसी रूप में संबंध रहा है।
  • यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन-देन, छात्रों के रिकॉर्ड और प्रशासनिक मंजूरियों की गहन पड़ताल की जा रही है।
  • दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “जावेद सिद्दीकी का बयान कई विसंगतियों को साफ करने के लिए जरूरी है। यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं।”

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते लाल किले के पास हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले की जांच एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संयुक्त रूप से कर रही है। अब देखना यह है कि 25 साल पुराने बैंक घोटाले का आरोपी और दिल्ली विस्फोट केस से परोक्ष रूप से जुड़े शख्स की गिरफ्तारी से जांच में कितना बड़ा खुलासा होता है।

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई गिरफ्तार, 25 साल पहले किया था कुछ ऐसा… पुलिस ने की बड़ी कार्यवाई

Hindi News / National News / अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई गिरफ्तार, 25 साल पहले किया था कुछ ऐसा… पुलिस ने की बड़ी कार्यवाई

