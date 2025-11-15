नूंह से हिरासत में लिए गए दो डॉक्टर, अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला कनेक्शन, जांच जारी

अल फलाह यूनिवर्सिटी से दो डॉक्टर हिरासत में (IANS)
Delhi Blast Case: हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीम ने 'फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल' मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नूंह जिले से दो और डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों में से एक ने हाल ही में 2 नवंबर को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी (Al-Falah University) से एमबीबीएस की डिग्री पूरी की थी और अपनी अप्रेंटिसशिप समाप्त की थी। दूसरा डॉक्टर भी इसी यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र है और वर्तमान में नूंह के एक निजी अस्पताल में कार्यरत था।
पुलिस की हालिया कार्रवाई में आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करने के दौरान फरीदाबाद से लगभग 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी। यह अभियान जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से चलाया गया। इसी मॉड्यूल के तार दिल्ली के लाल किले के पास हुई कार बम विस्फोट से जुड़े बताए जा रहे हैं।
सोमवार शाम करीब 6:52 बजे लाल किले के निकट एक हुंडई i20 कार में हुए शक्तिशाली धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच में सामने आया है कि पहले गिरफ्तार तीन संदिग्ध डॉक्टरों - डॉ. उमर नबी, डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. शाहीन शाहिद ने आतंकी साजिश की योजना बनाने और समन्वय के लिए स्विट्जरलैंड आधारित एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया था।
इस मामले में पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन डॉक्टरों सहित कुल आठ व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। कई अन्य संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हरियाणा पुलिस के साथ-साथ अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां भी मामले की गहराई से छानबीन कर रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
दिल्ली ब्लास्ट