नूंह से हिरासत में लिए गए दो डॉक्टर, अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला कनेक्शन, जांच जारी

Delhi Blast Case: हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीम ने 'फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल' मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नूंह जिले से दो और डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों में से एक ने हाल ही में 2 नवंबर को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी (Al-Falah University) से एमबीबीएस की डिग्री पूरी की थी और अपनी अप्रेंटिसशिप समाप्त की थी। दूसरा डॉक्टर भी इसी यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र है और वर्तमान में नूंह के एक निजी अस्पताल में कार्यरत था।