दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया खुलासा, धमाके से पहले आतंकी उमर ने लाल किला की पार्किंग में असेंबल किया था बम

Delhi Blast; दिल्ली के लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके को लेकर नया खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी उमर मोहम्मद ब्लास्ट से पहले बम असेंबल करने के लिए हाई-इम्पैक्ट जगह की तलाश कर रहा था।

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Nov 19, 2025

आतंकी उमर मोहम्मद ने रची थी बड़ी साजिश (IANS)

Red Fort Blast: दिल्ली के लालकिला मेट्रो स्टेशन (गेट नंबर-1) के पास हुए आतंकी धमाके में सुरक्षा एजेंसियों की जांच ने कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद ने लाल किला की कार पार्किंग में ही बम को असेंबल किया था और करीब 3 घंटे तक वहां रुका रहा। इस दौरान वह अपने हैंडलर से लगातार फोन पर संपर्क में था और ब्लास्ट की जगह को फाइनल कर रहा था।

हाई-इम्पैक्ट लोकेशन की तलाश में आतंकी

सूत्रों के मुताबिक, उमर किसी “सिम्बॉलिक और हाई-इम्पैक्ट” लोकेशन की तलाश में था, जहां धमाके का ज्यादा असर हो। पहले उसका प्लान लाल किला की पार्किंग में ही ब्लास्ट करने का था, लेकिन सोमवार होने की वजह से वहां भीड़ कम थी, इसलिए उसने पार्किंग से बाहर निकलकर मेट्रो स्टेशन गेट-1 के पास धमाका कर दिया। इस आतंकी हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी

जांच एजेंसियां फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी सहित देश के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही हैं। विश्वविद्यालय के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को बीती रात ED ने गिरफ्तार किया था। साकेत कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की ED रिमांड पर भेज दिया है। जावेद अब 1 दिसंबर तक ED हिरासत में रहेंगे।

सहारनपुर से MBBS छात्र हिरासत में

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सहारनपुर के देवबंद में छापा मारकर एक MBBS छात्र को हिरासत में लिया है। सूत्रों का कहना है कि इस छात्र की आतंकी उमर मोहम्मद से फोन पर लगातार बातचीत हुई थी और इस मामले में पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि उमर को किस तरह की सपोर्ट सिस्टम मिल रही थी, उसके हैंडलर कौन थे और फंडिंग का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया खुलासा, धमाके से पहले आतंकी उमर ने लाल किला की पार्किंग में असेंबल किया था बम

Hindi News / National News / दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया खुलासा, धमाके से पहले आतंकी उमर ने लाल किला की पार्किंग में असेंबल किया था बम

