दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया खुलासा, धमाके से पहले आतंकी उमर ने लाल किला की पार्किंग में असेंबल किया था बम

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सहारनपुर के देवबंद में छापा मारकर एक MBBS छात्र को हिरासत में लिया है। सूत्रों का कहना है कि इस छात्र की आतंकी उमर मोहम्मद से फोन पर लगातार बातचीत हुई थी और इस मामले में पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि उमर को किस तरह की सपोर्ट सिस्टम मिल रही थी, उसके हैंडलर कौन थे और फंडिंग का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।