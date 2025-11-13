Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Blast: धमाके वाली कार चलाने वाले का DNA सैंपल से मैच, परिवार को भी पता था कि…

Delhi Blast: डीएन टेस्ट से कंफर्म हो गया है कि विस्फोटक से लदी हुई हुंडई i20 कार में मौजूद शख्स डॉ उमर नबी ही था। इसके साथ ही, मीडिया रिपोर्टों में उसके परिवार और तुर्किए ऐंगल का भी खुलासा हुआ है। पढ़ें पूरी खबर

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pushpankar Piyush

Nov 13, 2025

दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी उमर नबी। (फोटो- X/@ShivanChanana)

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले में नया खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक की जांच में पता चला है कि विस्फोटक से लदी हुई हुंडई i20 कार में मौजूद शख्स डॉ उमर नबी ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का DNA टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100 फीसदी मैच हुआ है। इससे यह साफ हो गया है कि आतंकी उमर ने ही लाल किला के पास ब्लास्ट को अंजाम दिया था। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए।

अपने साथियों के गिरफ्तार होने के बाद घबरा गया था उमर

इस मामले की तहकीकात कर रही टीमों को शुरुआत से ही इस बात का शक था कि कार में मौजूद शख्स डॉ उमर ही है। उमर ने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले सफेद ह्यूंडई i20 कार खरीदी थी। वह फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था। आतंकी मुजम्मिल और अन्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद से वह फरार चल रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की एक्शन से हड़बड़ा गया और पैनिक में आकर घटना को अंजाम दिया।

मीडिया रिपोर्टों में यह बात भी सामने आई है कि आतंकी उमर के परिवार वालों को भी उसके कट्टरपंथी होने का पता लग चुका था, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य ने इसकी जानकारी प्रशासन या पुलिस को नहीं दी। यह बात भी सामने निकल कर आ रही है कि उमर तुर्किए की राजधानी अंकारा में बैठे अपने हैंडलर के साथ संपर्क में था। साल 2022 में उमर अपने कुछ साथियों के साथ अंकारा भी गया था। इसी दौरान सभी का ब्रेन वॉश किया गया। इस मामले में NIA की टीम ने तुर्किए दूतावास से सहयोग मांगा है।

मोदी कैबिनेट ने माना इसे आतंकी हमला

बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने लाल किला बम धमाके को आतंकी हमला माना है। मंत्रिमंडल की ओर से पारित प्रस्तावों में कहा गया कि देश ने सोमवार को लाल किले के पास राष्ट्र-विरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दी गई एक जघन्य आतंकवादी घटना देखी है। इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मंत्रिमंडल हिंसा के इस मूर्खतापूर्ण कृत्य के पीड़ितों के प्रति गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। मंत्रिमंडल आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है।

#Delhiblastमें अब तक

Delhi Blast में 2 मौलवियों की क्या रही भूमिका? 19 अक्टूबर को कश्मीर में हुआ था कुछ ऐसा, जिससे मच गई थी खलबली!

Delhi Blast: धमाके वाली कार चलाने वाले का DNA सैंपल से मैच, परिवार को भी पता था कि…

Watch the video.. निगम अफसरों का कमाल, भवन बनाया ही नहीं, संधारण के नाम पर कर दिया 13 लाख का टेंडर

दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद असम में भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 5 गिरफ्तार

Photo; PIB X Handle

Delhi Blast: AI फेक वीडियो से Pak Propaganda तक मिसइनफॉर्मेशन का खतरनाक खेल

Supreme Court

SIR पर याचिकाकर्ताओं से पूछा, ‘इतनी आशंका क्यों?’, चुनाव आयोग से मांगा SC ने जवाब

Delhi Blast: NEET टॉपर था उमर, श्रीनगर से फरीदाबाद कब आया? लाल किले के पास धमाके से 3 दिन पहले जो हुआ…

delhi blast

दिल्ली धमाके में श्रावस्ती के दिनेश की मौत, 10 दिन पहले ही गया था काम करने के लिए

Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में अलर्ट, DGP ने जारी किए निर्देश

Mumbai Police Security after Delhi blast

Delhi Blast: मुंबई, पुणे और नागपुर में हाई अलर्ट, RSS मुख्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

13 Nov 2025 07:45 am

Hindi News / National News / Delhi Blast: धमाके वाली कार चलाने वाले का DNA सैंपल से मैच, परिवार को भी पता था कि…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Axis My India: एग्जिट पोल में RJD सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में फिर नीतीश सरकार, जानें अन्य पार्टियों का हाल

Nitish Kumar and Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर FIR दर्ज, होटल में ठहरने से जुड़ा है मामला, काराकाट से लड़ रही हैं चुनाव

jyoti singh
पटना

Bihar Exit Poll 2025: नीतीश को नहीं तेजस्वी को देखना चाहते है सीएम, इस एग्जिट पोल में हुआ खुलासा

एक्सिस माय इंडिया ने तेजस्वी यादव को बताया सबसे पसंदीदा सीएम
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: 7 जिलों में क्यों बनाए गए एक से अधिक मतगणना केंद्र? 38 जिलों में 46 सेंटर पर होगी काउंटिंग

Vote counting by EVM
पटना

Bihar Election: एग्जिट पोल के बाद तेज प्रताप ने अपनी जीत को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 14 नवंबर को…

तेज प्रताप ने अपनी जीत का किया दावा
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.