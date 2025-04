Explainer: क्या है शिमला समझौता और मुख्य शर्तें, रद्द हुआ तो भारत को ये फायदे

Shimla Agreement 1972: शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ एक द्विपक्षीय समझौता था।

भारत•Apr 26, 2025 / 07:31 am• Shaitan Prajapat

-पुष्‍पेश शर्मा

What Is The Simla Agreement: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने जैसे कड़े कदम उठाए तो पाकिस्तान ने इसके बदले शिमला समझौते को स्थगित करने की धमकी दी है। जानते हैं क्या है शिमला समझौता और इसके खत्म होने से दोनों देशों पर क्या असर होगा?