इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट में राहुल और प्रियंका गांधी ने बटोरीं सारी सुर्खियां, फिर क्यों नाराज हो गए सहयोगी दल?

मंगलवार को विपक्ष के करीब 200 सांसद संसद के मकर द्वार पर जमा हुए। इसके बाद, वे चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च करने लगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग के दफ्तर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए थे। जब प्रदर्शनकारी आकाशवाणी भवन पहुंचे, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और बसों में भरकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं दूसरी ओर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आकाशवाणी भवन के परिसर में दाखिल हो गए और एक पेड़ के नीचे कई घंटों तक धरने पर बैठे रहे।