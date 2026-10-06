विपक्षी सांसद हिरासत में, पुलिस बस से सागरिका घोष ने शेयर किया वीडियो, बोलीं- ड्राइवर को भी नहीं पता कहां ले जा रहे

India Bloc Protest: चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे इंडिया गठबंधन के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने पुलिस बस के अंदर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में वह विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ दिख रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा, कांग्रेस सांसद नीरज डांगी और मंसूर अली शामिल हैं। सांसदों का आरोप है कि उन्हें जबरदस्ती बसों में धकेला गया।