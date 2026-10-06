रोहिणी आचार्य-साधु यादव मुलाकात पर रामकृपाल यादव बोले- मामा ने बेटी की तरह पाला है, लंबे समय बाद लौटी हैं तो क्यों न मिलें?

Rohini Acharya Bihar Visit: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों बिहार में हैं। अपने माता-पिता से मिलने पटना पहुंचीं रोहिणी ने अपने मामा साधु यादव से भी उनके घर पर मुलाकत की, जिसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री रामकृपाल यादव ने इसे पूरी तरह से स्वाभाविक और पारिवारिक रिश्तों का मामला बताया। उन्होंने कहा कि मामा और भांजी के बीच का रिश्ता गहरा और पुराना होता है, ऐसे में ससुराल से मायके लौटने के बाद मामा से मिलना पूरी तरह से स्वाभाविक है और इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।