INDIA Bloc Protest: अमरिंदर राजा वड़िंग का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, बोले- ‘अनियमितता साबित हुई, केस दर्ज कर गिरफ्तारी हो’

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के आसपास इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि कोई उन्हें छू तो दूर, देख भी नहीं सकता और उनके सामने नारे तक नहीं लगा सकता। राजा वड़िंग ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के जरिए रोकने की कोशिश की जा रही है।