जंतर-मंतर पर धारा 163 लागू, सांसदों के पहुंचते ही DCP ने कहा- हमारा व्यवहार सबके साथ सही प्रोटोकॉल के अनुसार होगा

Jantar Mantar Security: नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। बड़ी संख्या में सांसदों और उनके समर्थकों के यहां पहुंचने की सूचना के बाद पुलिस ने साफ किया है कि इलाके में बिना अनुमति किसी तरह का मार्च या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।