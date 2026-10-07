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‘सरकार बहुत बुरी तरह जाएगी’, राहुल-प्रियंका पर FIR को लेकर मनोज झा बोले- लाखों FIR दर्ज होंगी, कुछ होने वाला नहीं

INDIA Bloc Protest: 6 अक्टूबर को INDIA ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ संसद से आकाशवाणी भवन तक मार्च किया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी नेताओं ने करीब 9 घंटे तक धरना दिया। बाद में पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Oct 07, 2026

Akashvani Bhawan Protest

राहुल-प्रियंका पर FIR को लेकर मनोज झा का बयान, फोटो सोर्स- ANI

Akashvani Bhawan Protest;दिल्ली पुलिस की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत उनके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

मनोज झा ने कहा कि 'लाखों FIR दर्ज होंगी लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वे बहुत बुरी तरह जाएंगे।' उनका यह बयान चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों के मार्च के दौरान आकाशवाणी भवन में कथित तौर पर जबरन प्रवेश करने के मामले में FIR दर्ज होने के बाद आया है।

आकाशवाणी भवन में प्रवेश को लेकर FIR

दरअसल, विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ मार्च निकाला था। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके समर्थकों के आकाशवाणी भवन में कथित तौर पर जबरन प्रवेश करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद विपक्षी नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। RJD सांसद मनोज झा ने FIR को लेकर कहा कि इस तरह के मामलों से विपक्षी नेताओं की गतिविधियां रुकने वाली नहीं हैं।

CEC के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन

विपक्षी दलों का यह प्रदर्शन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे विरोध का हिस्सा था। प्रदर्शनकारियों की ओर से चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आकाशवाणी भवन के पास प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी स्थिति तनावपूर्ण हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया था।

आकाशवाणी भवन में करीब 9 घंटे चला धरना

6 अक्टूबर को INDIA ब्लॉक के सांसदों और नेताओं ने संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला। पुलिस ने आकाशवाणी भवन और नीति आयोग के पास मार्च को रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। इस दौरान राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़कर तिरंगा लहराते नजर आए। बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कुछ अन्य नेता आकाशवाणी भवन परिसर में दाखिल हो गए और पेड़ के नीचे धरने पर बैठ गए। उन्होंने चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की मांग की और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई। करीब नौ घंटे तक चले धरने के बाद शाम को दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेकर प्रदर्शन स्थल खाली कराया। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया।

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Updated on:

07 Oct 2026 02:28 pm

Published on:

07 Oct 2026 02:28 pm

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