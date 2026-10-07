7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CM विजय के 30 करोड़ की संपत्ति का खुलासा न करने से मतदाताओं के निर्णय पर क्या असर पड़ा होगा? मद्रास हाईकोर्ट ने उठाया सवाल

Vijay election petition: मद्रास हाईकोर्ट ने सीएम विजय के चुनावी हलफनामे में 30 करोड़ की संपत्ति का खुलासा न होने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा, क्या यह भ्रष्ट आचरण माना जा सकता है?
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

image

PS Vijay

Oct 07, 2026

cm vijay

फोटो में तमिलनाडु के CM विजय (सोर्स- ANI स्क्रीनशॉट)

मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय के पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को सवाल उठाया कि जब उम्मीदवार ने करीब 600 करोड़ रुपए की संपत्तियों का खुलासा किया हो, तब 30 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों का उल्लेख न करना क्या अपने आप में भ्रष्ट आचरण माना जा सकता है?

जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने यह टिप्पणी उस आवेदन पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को शुरुआती चरण में ही खारिज करने की मांग की है।

संभव है कि सीए से चूक हुई हो

सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि लोकप्रिय अभिनेता रहे विजय के नाम पर बड़ी संख्या में संपत्तियां होना स्वाभाविक है और यह मानना कठिन है कि उन्होंने स्वयं बैठकर अपनी सभी संपत्तियों की सूची तैयार की होगी।

अदालत ने कहा कि संभव है यह काम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया हो और यदि उससे कुछ संपत्तियां छूट गई हों तो क्या केवल इसी आधार पर चुनाव रद्द किया जा सकता है।

अदालत ने कहा- जब न्यायाधीशों को अपनी संपत्तियों का ब्योरा देना होता है तो वे भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यदि किसी सीए से कुछ संपत्तियां छूट जाएं तो क्या उसके कारण चुनाव निरस्त किया जा सकता है?

चूक से क्या मतदाताओं के निर्णय पर प्रभाव पड़ा होगा?

पीठ ने यह भी पूछा कि जब चुनावी हलफनामे में लगभग 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां घोषित की गई थीं तो 30 करोड़ रुपए की संपत्तियों का खुलासा न होना क्या वास्तव में भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आएगा।

अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी जानना चाहा कि क्या इस कथित चूक का मतदाताओं के निर्णय पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ा होगा। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई मतदाता पहले से विजय को वोट देने का फैसला कर चुका था तो क्या 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्ति की जानकारी उसके मतदान व्यवहार को बदल देती।

मामूली विसंगतियों से चुनाव रद्द नहीं

यह चुनाव याचिका मतदाता एस दिनेश ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में वित्तीय खुलासों से जुड़ी कई विसंगतियां हैं। वहीं, विजय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि याचिका में आवश्यक तथ्य पर्याप्त रूप से नहीं बताए गए हैं।

उनका कहना था कि मामूली विसंगतियों को चुनाव रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, खासकर तब जब यह नहीं दिखाया गया हो कि उससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ है।

‘एक्टर की पार्टी’ कहने वालों पर भड़के सीएम विजय, बोले- 35% वोट ऐसे ही नहीं मिले

ये भी पढ़ें
amil nadu chief minister joseph vijay assembly speech

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 08:50 pm

Published on:

07 Oct 2026 08:50 pm

Hindi News / National News / CM विजय के 30 करोड़ की संपत्ति का खुलासा न करने से मतदाताओं के निर्णय पर क्या असर पड़ा होगा? मद्रास हाईकोर्ट ने उठाया सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Delhi Protest: ‘जैसे धर्मेंद्र प्रधान गए, वैसे ज्ञानेश कुमार भी जाएंगे’, भारी प्रदर्शन के बाद भी कम नहीं हुआ कांग्रेस नेताओं का गुस्सा

india bloc protest gyanesh kumar
राष्ट्रीय

कांग्रेस के प्रदर्शन में महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप, वीडियो खंगालने में जुटी दिल्ली पुलिस, FIR की तैयारी

Congress Protest
राष्ट्रीय

राहुल के FIR वाले बयान पर शिवराज का तंज, कहा- 99 चुनाव हार चुकें अब हार का शतक लगाने की है इच्छा

Shivraj Singh Chouhan says on Rhaul Gandhi FIR
राष्ट्रीय

Ambikapur News: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो को भेजा गया जेल, कोर्ट में लगे गालीबाज को जेल भेजो और आकांक्षा दीदी जिंदाबाद के नारे, See Video

Akanksha Toppo arrested in Ambikapur
अंबिकापुर

हिरासत में लिए जाने पर भड़के राजद सांसद, BJP-चुनाव आयोग को खूब सुनाया, बड़े नेताओं को कायर-डरपोक तक कह दिया

lathi-charge during Delhi protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.