CM विजय के 30 करोड़ की संपत्ति का खुलासा न करने से मतदाताओं के निर्णय पर क्या असर पड़ा होगा? मद्रास हाईकोर्ट ने उठाया सवाल

अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी जानना चाहा कि क्या इस कथित चूक का मतदाताओं के निर्णय पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ा होगा। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई मतदाता पहले से विजय को वोट देने का फैसला कर चुका था तो क्या 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्ति की जानकारी उसके मतदान व्यवहार को बदल देती।