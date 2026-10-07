हिरासत में लिए जाने पर भड़के राजद सांसद, BJP-चुनाव आयोग को खूब सुनाया, बड़े नेताओं को कायर-डरपोक तक कह दिया

INDIA Bloc Protest: दिल्ली में जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद RJD के सांसद मनोज कुमार झा ने दिल्ली पुलिस पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कायर और डरपोक कहा है।