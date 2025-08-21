NCERT ने लॉन्च किया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर मॉड्यूल, कक्षा 3 से 12वीं तक पढ़ाएंगे साहस का पाठ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दो विशेष मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। इनका उद्देश्य बच्चों को साहस, रणनीति और राष्ट्रीय गौरव के पाठों से सीधे जोड़ना है। ये मॉड्यूल 'ऑपरेशन सिंदूर' को सिर्फ शौर्य गाथा ही नहीं बल्कि, शांति की रक्षा और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के सम्मान का प्रतीक बताते हैं। ये मॉड्यूल छात्रों को पुलवामा (2019) हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी घटनाओं से भी अवगत कराते हैं। साथ ही इसमें अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए बदलावों- शांति, विकास, शिक्षा और पर्यटन- का भी जिक्र है।